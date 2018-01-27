KAR KALINLIĞININ 1 METREYİ BULDUĞU YERLER VAR!

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2 gündür kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı yollarda temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolların ulaşıma kapanmaması için geceli gündüzlü çalışan Büyükşehir Belediyesi özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle zor şartlar altında çalışıyor. Gün içinde kapanan birçok yolu defalarca ulaşıma açan ekipler, fırtına ve tipinin yaşandığı bölgelerde zorla ilerliyor.

Kapanan yollar bir bir açılıyor

KAR BİR METREYE KADAR YÜKSELDİ

Malatya genelinde son yağışlardan sonra 114 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Gün içerisinde 50 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, çalışmalara devam ediyor. 200 iş makinesinin katıldığı kar temizleme çalışmalarında kritik noktalarda tuzlama ve solisyon çalışmaları da yapılıyor. En fazla kapanan mahalle yolu Arapgir, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde olurken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir metrenin üzerinde olduğu belirtildi.

İMDAT DİYENLERE BÜYÜKŞEHİR YETİŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri temizleme çalışmalarının yanı sıra acil çağrılara da anında müdahale ediyor. Darende Kuzpınar Mahallesi’nde yaşayan doğum hastası 34 yaşındaki Hilal Akyol için zamana karşı yarışan ekipler, yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladılar. Polat-Akçadağ yolunun 5. kilometresinde yoldan çıkan minibüste mahsur kalan vatandaşların imdadına da yine Büyükşehir Belediyesi yetişti. Vatandaşları sağ salim bölgeden alan ekipler, yolu trafiğe açmak için kar küreme çalışmaları yaptılar.