KAR ENGELİNE TAKILDILAR!

Arazi araçlarıyla doğada zor koşullarda yol alma anlamına gelen off-road’ın Malatya ekibinin bu haftaki rotasında Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi Kajikli Yaylası vardı. Bölgenin yüksek kesimlerde olması nedeniyle yaklaşık 30 santimlik kar ile karşılaşan ekip üyeleri, zorlu bir gün geçirdi. Zorlu parkurda diz boyu karda ilerlemeye çalışan off-road ekiplerinin birçoğu kara saplanarak mahsur kaldı. Ekiplerin uzun süren çalışması ile araçlar mahsur kaldıkları yerden çıkarılırken, off-road üyeleri ise oldukça heyecanlı bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

