KAR DA FAYDA ETMEDİ

Şu günlerde soğuk havaların hakim olduğu Malatya'da balıkçı esnaflarından Abdurrahman Güleç, kar yağışından önceki günlerde sıcak havanın hüküm sürdüğü Malatya'da balıkların fiyatlarının pahalı olduğunu ve Rusya'ya doğru yolculuk yaptıklarını söyledi.

Her çeşit balık satışının yapıldığını ifade eden Güleç, balık fiyatlarını şu şekilde sıraladı:

HAMSİNİN FİYATI 13 LİRA

"Hamsi 13 lira, Alabalık 15 lira, Somon 20 lira, Levrek 28 lira, Uskumru 13 lira."

Güleç, Malatyalı vatandaşların balık yemeyi sevdiğini ve tüketiminin yaygın olduğunu ifade etti. Kendilerinin hem balığı çiğ olarak hem de hazırlatılması istendiğinde fırında pişirip o şekilde sattıklarını da sözlerine ekleyen Güleç, "Balıklar kılçıksız halde de mevcut. Genellikle de bu şekilde talep ediliyor" diye konuştu.