KAPYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Doğanşehir ilçesinde düzenlenen programa Vali Ali Kaban, İlçe Kaymakam Vekili Muhammet Şükrü Pekpak, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Altuntaş, protokol ve kadın çiftçiler katıldı.

Kapya biber yetiştiriciliği konusunda gönüllü 25 kadın çiftçinin katılım sağladığı eğitim, konu uzmanı İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Altuntaş tarafından verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Macit, Enstitü Müdürü Erdoğan, İlçe Belediye Başkanı Küçük ve İlçe Kaymakam Vekili Pekpak’ın konuşmalarının ardından Vali Kaban yaptığı konuşmasında, “Bizim Anadolu geleneğinde ve Türklerin eski geleneklerinde kadının çok büyük ehemmiyet taşıdığı bir dönem varmış. O dönemde kadın bütün sistemin merkezinde yer alırdı. Bunu Ümit Hassan’ın eski ‘Türk Toplumu Üzerine İncelemeler’ kitabına bakarsanız görürsünüz. Ona Anahan’lık dönemi diyor. Aslında bu kadar merkezde olmaya gerek var mı? Mevcut durum içerisinde hanımefendiler hayatın içerisinde bir yerlerde görev alabilirler mi? Evet bu artık günümüzde kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bir anlamda 21. yüzyıl artık kadının çağıdır. İşte burada bir taraftan da vilayetimizin hem bir avantajı hem de bir çıkmazı var. Diyoruz ki bizim dünyayı belirlediğiniz kayısımız var. Hakikatten kuru kayısı da çok yüksek oranlarda dünya tüketimini belirleyebiliyoruz. Bu aynı zamanda bir çıkmazı barındırıyor. Ürün çeşitlemesine gitmediğiniz sürece o üründe yaşanacak bir kriz bütün sistemi vurur. Kuralı budur. Onun için şu anda ilimiz çapında da kayısının alternatifi olabilecek sektörler üzerinde çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu kayısıyı bitirelim anlamına gelmiyor. Kayısı yine devam eder, hatta çok daha iyi yönetilirse bize çok daha büyük gelirler getirir, bu tip saygınlık ürünlerinin bir özelliğidir. Ama bu bizi başka alternatif gelir alanları, geçim alanları aramaktan engellemiyor. Aynı şekilde geçmişteki ürün çeşitliliğimiz belli bir ürünün dönemsel olarak öne geçmesi ile birlikte bütün o özelliğini kaybedebiliyor. Oysa bildiğim kadarıyla tarım ekonomisinde, tarımın yönetiminde bu tip bir tekbiçimleşmek her zaman riskli görünüyor. Ürün çeşitlenmesinde gideceğimiz yapılarla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Ben bu anlamda bu çalışmayı anlamlı buluyorum. Unutmayın ki uzaya çıkıldığında, aya gidildiğinde oraya ayak basan astronotun o sözü birçok şey için geçerli ‘Bu benim için küçük, ama insanlık için büyük bir adımdır’ diyordu. Bu belki küçük görünebilir ama unutmayalım ki her bir yol bu bir adımla başlıyor. O işte bir adım budur. O bir adım hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Program sonsunda kadın çiftçilerin eğitim ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyerek bir süre sohbet eden Vali Ali Kaban eğitime katılan kadın çiftçilere eğitim sonu katılım belgelerini verdiler. (Bülten) busabahmalatya.com