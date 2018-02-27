KAPLAN'DA BAHAR HAVASI VAR

Khalid’in gol orucunu bozması, Barazite’in yeniden kazanılması ve Sadık ile İssam’ın cezasının sona ermesi adeta sarı kırmızılı takıma bahar havası getirdi. Hafta sonu deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.

Yeni Malatyaspor’da 3 haftalık galibiyet özlemi Kardemir Karabükspor karşısında son buldu. Karabükspor maçına kadar ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, haftalar sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldürdü. 23. haftada sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1’le geçen Yeni Malatyaspor’da haftalar sonra gelen galibiyetin sevinci yaşanıyor. Bu haftadan sonra zor bir fikstürle yola devam edecek Malatya ekibinde, alınan galibiyet ve 3 puanın yanı sıra, golcü Khalid Boutaib’in de 5 hafta aradan sonra golle tanışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yeni Malatyaspor aldığı galibiyetle puanını 31’e yükseltirken, puan tablosunda ise 9. sıraya yerleşti. Haftalar sonra forma giyen ve başarılı bir grafik sergileyen Barazite’i yeniden kazandıran teknik heyet bir başka mutluluğu cezası son bulan Sadık ve Issam‘da yaşadı.

Bu arada sarı-kırmızılılarda 24. haftada deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları ise bugün başlayacak. Kardemir Karabükspor maçının ardından 1 gün izin verilen futbolcuların yarın Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara başlayacağı belirtildi. Malatya temsilcisinde Karabükspor karşısında sarı kart gören Emanuel Dening cezalı duruma düşerken, cezalarından dolayı bu maçta forma giyemeyen Sadık Çiftpınar ve Issam Chebake ise Atiker Konyaspor maçında formalarına tekrar kavuşacak.