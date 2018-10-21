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 “Kapımız her zaman size açık”

Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban 26 Eylül 2018 günü Suriye'nin El-Bab bölgesinde yaralanıp daha sonra şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Levent Yerli’nin Malatya’da ikamet eden ailesini ziyaret ettiler. Şehidin ailesi Sami ve Emin’e Yerli’nin sıkıntılarını dinleyen Vali Kaban, dualar edilmesinin ardından “Kapımız daima sizlere açık” dedi.

 “Kapımız her zaman size açık”

Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban 26 Eylül 2018 günü Suriye'nin El-Bab bölgesinde yaralanıp daha sonra şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Levent Yerli’nin Malatya’da ikamet eden ailesini ziyaret ettiler. Şehidin ailesi Sami ve Emin’e Yerli’nin sıkıntılarını dinleyen Vali Kaban, dualar edilmesinin ardından “Kapımız daima sizlere açık” dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:02
 “Kapımız her zaman size açık”

Suriye’nin El-Bab bölgesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Levent Yerli (22), 26 Eylül 2018 günü yaralanıp Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. 4 evladının ikincisi olan şehidin ailesi Sami ve Emine Yerli çiftine başsağlığı dileyen Vali Kaban taziyelerini bildirdi.

ŞEHİT AİLELERİNİN HİZMETİNDEYİZ

Devletimizin tüm imkânlarının şehit ailelerinin hizmetinde olduğunu söyleyen Vali Kaban, “Sizler çocuklarınızı bu vatan için feda ettiniz, bu vatan da sizleri yalnız ve mağdur bırakmayacaktır. Bu nedenle sizleri yalnız bırakmamak ve hatıranıza sahip çıkmak adına bugün buradayız” diye konuştu.

2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat da şehidin ailesine “Şahadet Belgesi” takdim etti.

Şehidin ailesi Sami ve Emin’e Yerli’nin sıkıntılarını dinleyen Vali Kaban dualar edilmesinin ardından “Kapımız daima sizlere açık” diyerek ziyaretini noktaladı.

Ziyaretler sırasında Vali Kaban’a, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve eşi Didem Sayat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve eşi Kadriye Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Müftü Yardımcısı Mesut Akbaş eşlik etti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanLevent YerliŞEHİTMalatya
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