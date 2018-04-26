KANUN VAR MİNİBÜS YOK!

Toplu taşıma hizmetlerinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7 Temmuz'da doluyor. Bu konunun kendileri için en büyük sorun olduğunu dile getiren ve BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, bu noktada Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının çıkarmış olduğu 5378 sayılı Kanun’da minibüslerin 7 Temmuz’da engelli erişimine uygun olması gerektiğinin yer aldığını söyledi.

MİNİBÜS YOK!

Bu konunun bugüne kadar ertelendiğini belirten Başkan İnce, “Şu anda minibüsçü esnafının en büyük sorunlarından olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2005 yılında çıkarmış olduğu ve ertelenerek bugüne kadar geldi. Bu kanun çıkarılırken engelli vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında iyi hizmet verebilmek adı altında çıkarılmıştı. Kanun çıkarıldığı zaman siz minibüslere diyorsunuz ki 7’nci ayın 7’si 2018’de Türkiye’deki tüm toplu taşıma yapan minibüsler engelli erişimine uygun olacaktır. Tamam, biz bunu yapalım, engelli minibüs aracı alalım ama minibüs yok. A markasında yok, B markasında yok, C markasında yok. Sadece tek bir markada var. Bu marka aracını üretsin. Şu anda 60-70 bin olan aracın değeri bu kanunun zorunlu olmasından dolayı 140 bin lira gibi bir rakama ulaştı” ifadelerini kullandı.

ESNAFI MAĞDUR EDECEK BİR KARAR

Engelli taşımacılığında Fransa’yı örnek veren Başkan İnce, “Ancak belki de ben o markayı almak istemiyorum. Devlet olarak, bakanlık olarak rekabet kurallarına uygun, rekabet imkanları sağlayan markaları getirmesi gerekir ki ben de gidip bir A, B, C markası ile değişeyim. Ancak siz, bizi Bakanlık olarak ‘sadece A markasından engelli minibüs al’ dediğin takdirde bu haksız rekabet olur. Esnafı mağdur edecek bir karar. Ve esnaflar yüksek bedeller ödeyecek. Bununla ilgili de özellikle Fransa’yı örnek vermek istiyorum. Fransa’da engelli zorunluluğu olmamasına rağmen engelli alan taşımacıya yüzde 30 indirim uygulamakta. Bu yasa zorunlu ama ben engelli erişimine uygun minibüs Türkiye’de bulamıyorum. Almak istersem de yüzde 300 gibi bir oranla fiyatlaryükseltilmiş. Engelli erişimli, fabrika çıkışlı minibüs olmadığından dolayı ve sadece tek marka olduğundan için diğer markaları aldığım zaman ise oto dizayncılara gidiyoruz. Sıfır araçla tadilat yaptırıyoruz. Ve 15-20 bin lira gibi yüksek bedeller de vererek o engelli erişim aparatı takıyoruz. Çalışma için belediyemizden izin aldıktan sonra sahaya gidiyoruz. Ve o aparatı kullanmak da imkansız” şeklinde konuştu.

FAZLA YOLCU ALMA ŞANSIMIZ YOK

Engelli rampasını kullanmanın neden imkansız olduğunu açıklayan Başkan İnce, “Çünkü siz 14 kişilik bir minibüste engelliler için olan aparatı taktığınız zaman 4 kişilik koltuk yerini kaplıyor. Minibüsteki yolcu sayımız 10 kişiye düşüyor. Zaten bizim otobüsler gibi 40-50 kişi fazla alma şansımız yok. Bu noktada engelli erişimin zorunluluğunun 4 yıl ertelenmesini talep ediyorum. Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık Hanımefendiye bu konuyu defalarca ilettik. Yine sorumlu odalarımız ilgili bakanlıklara ve hükümet yetkililerine iletmiştir. Diğer tüm fabrikalara engelli minibüs çıkarma zorunluluğu getirilmeli ki ben istediğim markada istediğim yerden engelli erişimine uygun minibüsü almalıyım.Türkiye genelinde binlerce minibüsün değişmesi zorunludur ve bu da esnafı çok büyük maddi sıkıntıya sokar. Bu kanunun uygulanabilirliği imkansızdır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi