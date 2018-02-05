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"KANSERE ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ" PANELİ DÜZENLENECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İnönü Üniversitesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin katkıları ile "Kansere Çok Yönlü Bakış" konulu bir panel düzenlenecek.

"KANSERE ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ" PANELİ DÜZENLENECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İnönü Üniversitesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin katkıları ile "Kansere Çok Yönlü Bakış" konulu bir panel düzenlenecek.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 11:49
"KANSERE ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ" PANELİ DÜZENLENECEK

Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kansere Çok Yönlü Bakış" konulu panelin 6 Şubat Salı günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonunda düzenleneceği belirtildi.

Prof. Dr. Hatice Birgül Çamurcu moderatörlüğünde yapılacak olan panelde, Prof. Dr.Gülşen Güneş'in Kanser Tanımı-Kanserden Korunma,  Yrd.Doç.Dr. Burcu Talu'nun Egzersiz Kanser Patofizyolojisini Nasıl Etkiler?,Yrd.Doç.Dr. Bircan Ulaş Kadıoğlu'nun Kanserde Beslenme, Doç. Dr. Rukiye Aylaz'ın Kanserde Hemşirelik Bakımı, Doç. Dr.RecepBentli'nin Kanser Erken Teşhis-Tarama Ve Eğitim Merkezi Hizmetleri konularında bilgiler vereceği kaydedildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Kansere Çok Yönlü Bakış" konulu panele tüm halkın davetli olduğu belirtildi. (Bülten) busabahmalatya.com 

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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİİnönü ÜniversitesiSağlık İl MüdürlüğüTürkiye Fizyoterapistler DerneğiKansere Çok Yönlü BakışMalatya
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