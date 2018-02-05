"KANSERE ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ" PANELİ DÜZENLENECEK

Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kansere Çok Yönlü Bakış" konulu panelin 6 Şubat Salı günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonunda düzenleneceği belirtildi.

Prof. Dr. Hatice Birgül Çamurcu moderatörlüğünde yapılacak olan panelde, Prof. Dr.Gülşen Güneş'in Kanser Tanımı-Kanserden Korunma, Yrd.Doç.Dr. Burcu Talu'nun Egzersiz Kanser Patofizyolojisini Nasıl Etkiler?,Yrd.Doç.Dr. Bircan Ulaş Kadıoğlu'nun Kanserde Beslenme, Doç. Dr. Rukiye Aylaz'ın Kanserde Hemşirelik Bakımı, Doç. Dr.RecepBentli'nin Kanser Erken Teşhis-Tarama Ve Eğitim Merkezi Hizmetleri konularında bilgiler vereceği kaydedildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Kansere Çok Yönlü Bakış" konulu panele tüm halkın davetli olduğu belirtildi. (Bülten) busabahmalatya.com