KANSER ANLATILDI

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonunda düzenlenen panele Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu Moderatörlüğünde yapılan panelde, Prof. Dr. Gülşen Güneş “Kanser Tanımı-Kanserden Korunma”, Yrd. Doç. Dr. Burcu Talu “Egzersiz Kanser Patofizyolojisini Nasıl Etkiler?”, Yrd. Doç. Dr. Bircan Ulaş Kadıoğlu “Kanserde Beslenme”, Doç. Dr. Rukiye Aylaz “Kanserde Hemşirelik Bakımı”, konusunda bilgiler verdiler.



Kanserin tanımını yapan Prof. Dr.Gülşen Güneş, dünyada 2. ölüm nedenleri arasında kanser olduğunu, 2030 yılında ise 11 milyon insanın kanserden hayatını kaybedeceğini, kanserden korunmak için beslenme alışkanlıklarının değiştirilip daha fazla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.



Kanserde ruh sağlığının önemine değinen Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, kanser hastalarını anlayabilmemiz için empati kurmanın çok önemli olduğunu belirtti.



2008-2012 yıllarında ülkemizde kanserin çok yükseldiğini, Halk Sağlığı kurumunun çalışmaları ile son dönemlerde kanser vakalarında düşüş yaşandığını belirten Yrd.Doç.Dr. Burcu Talu ise, obezitenin kanser artışında büyük rol oynadığını söyledi.

İşlenmiş hazır yiyeceklerin kanser artışlarına neden olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Bircan Ulaş Kadıoğlu da, organik gıdaların tüketiminin arttırılması gerektiğini belirtti.



Ülkemizde daha çok kadınlarda meme, erkeklerde akciğer kanserine rastlanıldığını belirten Doç. Dr. Rukiye Aylaz ise, kanserde her evrenin dikkatli takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Panelistler program sonunda dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladılar.busabahmalatya.com

