Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000

Kanlı-Bıçaklı Kavga

Malatya'da iki grubun bıçaklı kavgasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kanlı-Bıçaklı Kavga

Malatya'da iki grubun bıçaklı kavgasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
Kanlı-Bıçaklı Kavga

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada F.T. ile R.T. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. F.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor. 

İHA

Son Güncelleme: 27.04.2018 17:13
Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı KavgaMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Yaşında Aday Adayı Oldu
19 Yaşında Aday Adayı Oldu
Miniklerden ‘Canım Türkiyem’ Konseri
Miniklerden ‘Canım Türkiyem’ Konseri
“Gençlerin Güncel Meseleleri” Sempozyumu Yapıldı
“Gençlerin Güncel Meseleleri” Sempozyumu Yapıldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim