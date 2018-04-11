KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR...

Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla dün Malatya’da da bir dizi etkinlikler yapıldı. İlk etkinlik Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Dün Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, Emniyet Teşkilatı Vazife Mamulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı ve Emniyet Teşkilatı Vazife Mamulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk tarafından çelenk sunumu ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından Anıt Şeref Defteri’nin imzalanmasıyla devam etti.

Anıt Şeref Defteri’nin imzalanmasından sonra konuşan Dr. Urhal, bugün Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü olduğunu vurguladı.

GÖREVİNİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ

“Bugün Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünde teşkilat mensuplarımız ile birlikte manevi huzurunuzdayız” diyen Dr. Urhal, şunları dile getirdi:

“Emniyet Teşkilatı olarak, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.21. yüzyılda halkımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, suçların önlenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi için olağanüstü bir gayret sarf eden, gerektiğinde canını feda eden ve her türlü tehlikeye karşı çekinmeden görev yapan bizler, ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında, üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı güler yüzlü, objektif, dürüst ve özverili görev anlayışıyla yerine getirerek halkımızın sevgi, güven ve desteğini almaktayız. Bu destek görevlerimizin yerine getirilmesinde bizlere güç ve moral vermektedir. Kurulduğu günden bu yana, daima devletimizin ve milletimizin emrinde olmanın haklı gururunu yaşayan teşkilatımız, devlete, kanunlara, insan hak ve hürriyetlerine daima sahip çıkmış, toplumun her gün gelişen ve değişen taleplerine ayak uydurarak, görevini başarı ile yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir.”

MANEVİ HUZURUNUZDA SAYGI İLE EĞİLİYORUZ

Kutsal görevlerini aynı inançla sürdüreceklerini dile getiren Dr. Urhal, “Aziz Atam, devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında, hayatlarını feda etmekten kaçınmamış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden aldığımız bu kutsal görevi bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın.Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günde, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nı zaferle sonuçlandıran şanlı ordumuz gibi ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek her türlü terör ve suç örgütlerine karşı bizlerin de kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğimize söz veriyor, bu vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhun şad olsun.”

Tebrik mesajlarının okunmasından sonra program sona erdi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi