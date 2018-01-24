KANAYAN YARAYA ÇÖZÜM...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın tarımsal sulaması için büyük önemi bulunan Çat Barajı’na su takviyesi yapılması amacıyla planlanan Şerefhan Deresi Projesi’nin tamamlandığını ve Şerefhan Deresi üzerinden suyun verilmeye başlandığını bildirdi.

PROJELER HAZIRLANMIŞTI

Çalık yaptığı açıklamada, “Yaz aylarında, özellikle de kurak geçen sezonlarda Çat Barajı’ndan yeterli su verilememesi üzerine çiftçilerimiz büyük sıkıntı yaşıyordu. Sorunun çözümü için Şerefhan Deresi’ndeki suyun Çat Barajı Gölü’ne aktarılması gerekiyordu. Bu maksatla Şerefhan Deresi üzerine Taşdamlar Regülatörü ve borulu derivasyon kanalı projeleri hazırlanmıştı. Şerefhan (Görnek) Deresi üzerinde 21 Ocak 2015 tarihinde ihale edilerek yapımına başlanılan ‘Taşdamlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı’ tamamlandı. Söz konusu proje kapsamında Şerefhan Deresi üzerine 1 adet regülatör ve bin 600 metre uzunluğunda bin 600’lük CTP boru montajı yapıldı. Projenin tamamlanmasıyla Şerefhan Deresi’nden alınacak takriben 8 milyon metreküp su, Taşdamlar Regülatörü ve Borulu Derivasyon Kanalı vasıtasıyla Çat Barajı’na akıtılmaya başlandı” şeklinde bilgi verdi.

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Şerefhan derivasyonundan Çat Barajı’na su verilmesi üzerine Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun kendileri ile bu müjdeyi ve Çat Barajı’na ilk suyun verilişini gösteren videoyu paylaştığını belirten Çalık, “Bir yandan ülke ve millet olarak bekamız ve istikbalimiz için Zeytin Dalı Harekatı’nı yürütüyoruz, diğer yandan da milletimizin mutlu yarınları için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çat Baraj Gölü’nün su debisinin yükseltilmesi için çok önemli bir proje olan Şerefhan Projesi Malatya’mız için hayırlı olsun. Projenin hayata geçirilmesinden dolayı Orman ve Su işleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, DSİ yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com