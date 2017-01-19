Sürekli şikayet konusu olan Uçbağlar Mahallesi’nden geçerek Hanımınçiftliği bölgesine kadar giden Derme Sulama Kanalı, bir projeyle ıslah edilecek. Kanalın çevresinde dinleme alanlarının düşünüldüğü proje hayata geçirilirse tamamen gözlere hitap edecek. DSİ ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan bu proje hakkında bilgiler veren Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayaz BUSABAH’a konuştu.

Muhtar olduğundan bu güne kadar Derme Sulama Kanalı’yla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Muhtar Ayaz, kanal için proje yapıldığını söyledi.

BATAKLIK HALİNDEYDİ

Kanalın çevreye güzellik katması gerektiğini ifade eden Muhtar Ayaz, “Dağdan gelip, doğal cazibesiyle Battalgazi’den baraja kadar giden bir kanalımız var. Bu kanalın çirkin bir görüntü arz etmesinin yanında sivri senek üreten bir bataklık halindeydi. Doğu Garajı’nın olduğu bölgedeki bazı evlerin kanalizasyonu yok ve kanalizasyon doğrudan dereye akıtılıyordu. Bu da o çevre kirletiyordu. Biz hangi devirde yaşıyoruz? Bu derenin bir şekilde bu bölgeye bir güzellik katması gerekiyordu” şeklinde konuştu.

MESİRE ALANLARI YAPILACAK

Bu proje Bakan ve milletvekillerinin de destek olduğunu dile getiren Muhtar Ayaz, “Derme Kanalı’nın geçtiği güzergâh Battalgazi’den geçiyor. Battalgazi denilince akla turizm geliyor. Bu yöreye canlılık kazandırılması açısından bu derenin projelendirilmesi gerekiyordu. Bu derenin Hanımınçiftliği Mahallesi’ne kadar olan kısmı ıslah edilerek, evler yıkılarak, regülasyon alanları yapılmak suretiyle bir mesire yeri haline gelecek. Milletvekillerimiz de, Bakanımız da bu projeyle ilgili bizlere çok destek oldu. Bugün itibariyle 7 kilometrelik bir yer için toplam 26 milyon TL bir meblağla kanalın ihalesi yapıldı. Bu proje Battalgazi ilçesine kazandırılmış en güzel proje olacak. Kanalın çevresinde dinlenme alanları, mesire yerleri yapılacak” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL