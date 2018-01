KAN MERKEZİ YAPILIYOR

Kızılay için Soykan Parkı’nda kurulması planlanan Prefabrik Kan Merkezi sonunda yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda kurulması gerekirken ihaleye verilen firmanın kan merkezini yapmaması işi bir süre ertelemişti. Bugünler yapımına başlanan kan merkezi hakkında konuşan Güneybatı Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, prefabrik kan merkezini 2 yerel firmaya verdiklerini kaydetti.

İHALE SÜRECİNİ TEKRAR BAŞLATTIK

Prefabrik Kan Merkezi’yle ilgili gelişmeleri anlatan Dr. Özgül, “Daha doğrusu ihale yaptık. Birinci firmamız bir kurulum yaptı. Fakat gelen konteyner kan alma birimi teknik şartlarda 13 maddenin sadece birini karşılıyordu. Biz bunu kabul etmedik ve firmaya geri iade ettik. Otomatikman ihaledeki ikinci firmaya iş düşmüş oldu. Şu an da ikinci firma tarafımıza vermiş olduğu sözü hala yerine getiremedi. O yüzden bu hafta içinde de ihale sürecini tekrar başlatıp, yeni bir firma ile bu işi yaptık. Bir kan alma birimi 32 metre kare ve bizim istediğimiz malzeme ve standartlar Türkiye'de her yerde bulabileceğiniz standartlar fakat esnaf arkadaşlarımızın bu konudaki tutumu da bizi üzdü. Sonuçta biz bu işleri parası ile yaptırıyoruz. Bizim ödeme noktasında sıkıntımız olmamasına rağmen bizim isteğimiz başta yerine gelmedi. O yüzden ilki ret oldu, ikincisi ise hiç başlamadı” ifadelerini kulllandı.busabahmalatya.com