Kan bağışında yağış etkisi

Yağışlar başladı, kan bağışı stoklarında da azalmalar baş gösterdi. Kan bağışının bu sonbahar aylarında azaldığını söyleyen ve vatandaşlara çağrıda bulunan Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, önemli açıklamalarda bulundu.

2018 yılının son 3 ayına girdiklerini ifade eden Dr. Özgül, hedeflere bakıldığında bu yıl Malatya Bölge Kan Merkezi olarak Adıyaman, Elazığ, Tunceli’de toplam 69 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini söyledi.

YÜZDE 2’LİK BİR SAPMAMIZ OLDU

Dr. Özgül, “Eylül ayı itibariyle 54 bin 916 ünite kan bağışı aldık. Hedefimiz için de 14 bin 84 adet kaldı. Eylül ayı içerisinde yüzde 98 oranında hedefi gerçekleştirdik. Hedefimizde 242 bağış eksik kapattık. Yıl bazında incelediğimizde ilk 9 ay içerisinde yaklaşık 738 tane fazla aldık. Yıllık ortalamada bölge hedefimizde güzel gidiyoruz fakat eylül ayında yüzde 2’lik bir sapmamız oldu” dedi.

MALATYA’DA YILLIK HEDEF YÜZDE 99’LARDA

Hedeflerini yüzde 100 tutturacaklarını ifade eden Dr. Özgül, “Malatya Kan Bağışı Merkezimiz yıllık hedefi tutturabilir. Bazı kurumların, okulların yeni yeni açılması, bu dönemler içerisinde ekiplerle ilgili yer noktasında bazı sıkıntılar oldu. Malatya’da yıllık olarak yüzde 99 oranındayız. Böyle giderse hedefimizi yüzde 100 tutturacağız. Az kan alındığında da sıkıntı oluyor, çok fazla kan alındığında da kanlarımızda miyat sıkıntısı yaşamaya başlıyor. Bu yüzden aldığımız kanları dengelemeye çalışıyoruz. Yağışlar başladı artık Malatya’da. Yağışlar başladığında bizim en büyük sıkıntımız meydanlarda vatandaş bulamamamızdı. Yüzde 80 oranındaki kan bağışçılarımızı bizler meydanlarda topluyoruz. Bunun geri kalan yüzde 20’lik kısmını kan bağışı merkezlerimizde ağırlıyoruz” şeklinde konuştu.

KAN BAĞIŞI ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” diyen Dr. Özgül, “Bu yıl Malatya’da projelerimiz vardı. Bunların bazıları revize oldu. Fakat şu anda aktif olarak Eski Belediye Meydanında düzenleme çalışması olana kadar kan bağışı almaya devam edeceğiz. İl Sağlık Müdürlüğü’nün hemen yan tarafında bir kan alma birimimiz kuruldu. Bunun içinde Sayın Valimize, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İl Sağlık Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyorum. Önümüzdeki aylar kasım, aralık ayında kan bağışlarında düşüş olacağını ön görüyoruz. Çünkü yağışlı meydanlarda vatandaşlarımız meydanlarda olmuyor. Ben bu dönemlerde vatandaşlardan daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.