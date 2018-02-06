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KAMYONLAR UYDUDAN TAKİP EDİLİYOR!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı doğrultusunda 132 firmaya ait toplam 189 hafriyat kamyonuna Araç Takip Sistemi(GPS) taktırılarak, izinsiz yerlere kaçak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atığı dökülmesinin önüne geçiliyor. 

KAMYONLAR UYDUDAN TAKİP EDİLİYOR!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı doğrultusunda 132 firmaya ait toplam 189 hafriyat kamyonuna Araç Takip Sistemi(GPS) taktırılarak, izinsiz yerlere kaçak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atığı dökülmesinin önüne geçiliyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 16:48
KAMYONLAR UYDUDAN TAKİP EDİLİYOR!

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Zabıta Koordinasyon Merkezi tarafından, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atığı taşıma işi yapan Kamyonlar Araç Takip Sistemi ile anlık olarak takip ediliyor.
Koordinasyon Merkezi tarafından 7/24 takibi yapılan hafriyat kamyonlarının, çıkış noktası, aracın yük durumu, güzergah hattı, döküm noktası ve zamanı takip edilerek, Orduzu Katı Atık Sahası ve Yaka Döküm Sahası dışında kaçak döküm yapmalarının önüne geçiliyor.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıma faaliyeti gösteren firma ve kuruluşların istenilen şartlarda ve gerekli belgeleri almaları ve belirlenen döküm alanları dışında döküm yapmamaları için denetimler aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü belirtilirken, kurallara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin yapıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre son 3 yıl içerisinde yapılan kontroller sırasında toplam 13 bin 130 adet hafriyat kamyonunun denetlendiği ve bu araçlardan kurallara uymadıkları belirlenen bin 140 adeti hakkında cezai işlem yapıldığı dile getirildi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi132 FirmaBüyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı
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