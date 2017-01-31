8 Ekim’de Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi’nde TOKİ yolundan yokuş aşağı inerken freni patlayan kum yüklü kamyon Suriyelilerin yaşadığı bir eve girmiş ve 7 aylık hamile olan, 27 yaşındaki bir kadın feci şekilde can vermişti. Kaza, 3 ü çocuk 6 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Kazada şoför Mustafa C. de araçta sıkışıp ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yetkililerin çökme ihtimaline karşı eve girişi yasakladığı 2 katlı binada, 4 buçuk ay geçmesine rağmen kamyon halen girdiği evden çıkarılamadı.

SELAHATTİN BAYRAK