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KAMPÜS CAMİİ’NİN TEMELİ ATILDI

Kampüs Camii’nin temeli dün atıldı. Temel atma törenine katılan protokolden caminin yapımı için destek isten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Mevcut cami 150 kişilikti ve yeterli değildi. Şu an yapacağımız camimiz yaklaşık 4 bin-4 bin 500 kişilik olacak” dedi.

KAMPÜS CAMİİ’NİN TEMELİ ATILDI

Kampüs Camii’nin temeli dün atıldı. Temel atma törenine katılan protokolden caminin yapımı için destek isten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Mevcut cami 150 kişilikti ve yeterli değildi. Şu an yapacağımız camimiz yaklaşık 4 bin-4 bin 500 kişilik olacak” dedi.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 10:36
KAMPÜS CAMİİ’NİN TEMELİ ATILDI

Bir dizi program için Malatya’ya gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Diyanet İşleri Başkanı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İnönü Üniversitesi’ne yapılacak olan Kampüs Camisinin temel atma törenine katıldılar.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları ve ilahiyat fakültesi dekanlarının da yer aldığı temel atma töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, caminin 2019 veya 2020 yılına kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

KÜÇÜK CAMİMİZİN DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Kızılay, cami için istenilen 5 milyon Liranın yarısı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan istediklerini kaydederek, “Geriye kalan paranın Üniversite adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Valilik, Malatya Milletvekilleri ve Belediye başkanlarından himmet diliyoruz. Üniversitemizin camisi, ben göreve geldiğimde 150 kişilikti ve yeterli değildi. Şu an yapacağımız camimiz yaklaşık 4 bin-4 bin 500 kişilik olacak. Merkezdeki cami ihtiyacımızı, öğrencilerimizin ihtiyacını karşılamak üzere bir proje çalışmasına bir yıldır başladık. Proje tamamlandı. Ondan sonra projeyle ilgili çalışmalarımız bitince küçük olan 150 kişilik camimizin deprem incelemesini de yaptırdık. Buradaki üniversite mühendislerimize yaptırınca bu küçük camimizin depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

DUAYI PROF. DR. ERBAŞ OKUDU

Caminin üniversiteye ve Malatya’ya hayırlı olmasını ve güzel hizmetler getirmesini dileyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, konuşmasından sonra konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, caminin temel töreninde dualar okudu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Kampüs CamiiMalatyaAhmet KızılayBülent TüfenkciAli ErbaşÖznur ÇalıkAhmet çakırHakan Kahtalı
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