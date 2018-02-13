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KALE'DE YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM

Kale Belediyesi'nin yol açma çalışmalarını yakında takip eden Belediye Başkanı Cemal Akdemir, "İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan yol meselesini çözmek için gayret gösteriyoruz" dedi. 

KALE'DE YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM

Kale Belediyesi'nin yol açma çalışmalarını yakında takip eden Belediye Başkanı Cemal Akdemir, "İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan yol meselesini çözmek için gayret gösteriyoruz" dedi. 

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 18:02
KALE'DE YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM

Kale Belediyesi'nin Kale Mahallesi'ndeki Gür, Karakaş ve Akbaba mezralarındaki yol açma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, "İlçemizin eksikliklerini gidermek adına yaptığımız çalışmalarla devam ediyoruz. İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan yol meselesini çözmek için gayret gösteriyoruz. Bugün Kale Mahallesindeki Gür, Karakaş ve Akbaba mezralarımızda "Mahallelerimize Ulaşım Projesi" kapsamında başlatmış olduğumuz yol açma, genişletme ve stabilize çalışmalarımızı yerinde inceledik. Çalışmalarımız büyük bir sürat ve özveriyle devam ediyor. Mahalle sakinlerimize anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca fedakar çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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