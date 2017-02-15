Ergenekon Üstgeçidinde kaldırımın birdenbire tamamlanması olası kazalara davetiye çıkarıyor. Uzun zamandan bu yana söz konusu kısma herhangi bir müdahale edilmemesi vatandaşların tepkisine neden olurken, bu yönden tedirgin olan vatandaşlar, üstgeçidin kaldırım olmayan kısmına kaldırım yapılmasını isteyerek, yetkililere çağrıda bulundular.

Söz konusu yerin Gazi Caddesi’nde bulunan kısım olduğunu belirten Sedat Arslan isimli vatandaş, kaldırımın birdenbire sona erdiğini vatandaşların yolda yürümek zorunda kaldığını söyledi.

TRAFİK KAZASI GEÇİREBİLİRİZ

Kaldırımsız olan kısma mutlaka bir kaldırım yapılması gerektiğini ifade eden Arslan, “Ergenekon üst geçidinden sonra kaldırım sona eriyor ve bu da olası büyük kazalara neden olabilir. Üstgeçitte vatandaşlar kaldırımın bittiğini anlamıyorlar. Bu kısımda da araçlar oldukça suratlı gelip geçiyor. Her han bir araç kaldırım olmayan yerden yürüyen bir vatandaşa çarpabilir. Bu da telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Biz defalarca bunu gündeme getirdik ama kale alan olmadı. Gerçekten vatandaşlar hastaneye giderken veya hastaneden Yeşiltepe’ye gelirken buradan gelip geçiyorlar. İnsanlarımız tedirgin oluyor araçlardan. Tedirginiz geçerken. Çünkü bir trafik kazası geçirebiliriz. Bu yönden yetkililerden yardım bekliyoruz. Lütfen buraya bir kaldırım yapsınlar” diye konuştu.

GERÇEKTEN ÇOK TEHLİKELİ

Büyük kazalar meydana gelmeden bir önlem alınmasını isteyen Ferhat Güler isimli vatandaş ise, “Ben de az önce araçla bahsettiğim yerden geldim. Karşımda bisikletli bir çocuk vardı. Eğer o problemli kısmı bilmesem ve hızımı kesmeseydim kesinlikle o çocuğa çarpabilirdim. Bu kısım köprünün kuruluşundan bu yana böyle. Çok defa kaza oldu. Ancak meydana gelen kazalar birilerine ders olmadı. Hala burası vukuatlı bir şekilde duruyor. İllaki burada çok büyük bir kazanın olması mı gerekiyor? Mutlaka bu kısmın yapılması için bir kişinin ölmesi mi gerekiyor? Mutlaka burası bir tadilattan geçirilmeli ve mutlaka bir kaldırım yapılmalı. Gerçekten çok tehlikeli bir kısım. Önlem alınmalı” şeklinde konuştu.



MUTLU SARIGÜL