Kaldırım cezası

Yayaların en çok şikayet ettiği konuların başında kaldırımlara park edilen araçlar geliyor. Hemen her sokakta, caddede karşımıza çıkan bu durum Malatya’ya illallah ettiriyor.

ZABITA DENETİM YAPIYOR

Malatya’nın en büyük problemlerinden birisi olan ve her defasında gündeme getirilen kaldırımlara yapılan araç parklarına karşı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü de gereken işlemleri yapıyor. Bu kapsamda kaldırıma park edilen 7 bin 205 araç denetlendi ve bu araçlardan 329’una tutanak tutularak 83 bin 180 TL cezai işlem uygulandı.

YAYA YOLU İŞGALİNE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Ayrıca başta İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri olmak üzere, Malatya’nın birçok yerinde esnaf tarafından yapılan yaya yolu işgalleri ne de geçit verilmiyor. Bu bağlamda 2018 yılı içerisinde 16 bin 579 iş yerinin denetlenmesi gerçekleştirdi. Bu denetimler kapsamında 244 iş yerine yazılı ihtar tutanağı düzenlenmiş ve yayaların geliş-geçiş güzergâhlarına bırakılan her türlü mal ve malzeme kaldırıldı. Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihtarlarına rağmen yaya yolunu işgal etmeye devam eden 76 işyerine 18 bin 424 TL para cezası uygulandı.

146 SEYYAR SATICI…

Ayrıca Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında kayıt dışı satış yapan seyyar satıcılara da göz açtırılmıyor. Buna göre 146 seyyar satıcının sağlıksız bir ortamda satışa sunduğu ürünler 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda müsadere edildi.