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KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ YAPILACAK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek Kahve ve Çikolata Festivali 24-27 Nisan tarihlerinde 2. kez Malatya'da düzenlenecek.

KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ YAPILACAK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek Kahve ve Çikolata Festivali 24-27 Nisan tarihlerinde 2. kez Malatya'da düzenlenecek.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:29
KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ YAPILACAK

İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu tarafından düzenlenen Kahve ve Kültür Sanat Festivalinde, Osmanlı Kahvesinden, Kervansaray Kahvesine, Türk Kahvesinden, Dibek Kahvesine, Menengiç Kahvesinden Mırra'ya kadar kültürümüze özgü kahveler ile yabancı birçok kahve türü ikram edilecek.

Kahvenin yanı sıra Türk lokumu, çikolata, kayısı ve kayısı ürünleri, dondurma, su, süt, soda ve kekler de ikramlar arasında.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Bu yıl 2.’si düzenlenen Kahve ve Kültür Sanat Festivalinin temasının renkler olduğu açıklandı.
Yapılan açıklamada taş boyamadan, kupa boyamaya, tişört boyamadan çanta ve kese boyamaya, illüstrasyondan yağlı boya çalışmalarına birçok atölye çalışmasının festivalde boy göstereceği ifadede edildi.

Yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen festivale 3 gün boyunca 17 bin kahve severin katıldığı bildirildi.

STANTLAR AÇILACAK

Festivalin Genel Koordinatörü ve Festival Yönetmeni Yasin Levent Doğan, Malatya'daki kafelerin ve kahve şirketlerinin yanı sıra su, süt, çikolata, pastahane, dondurma, soda, kayısı ve kahve makinesi bayilerinin de burada stant açarak kendilerini tanıtma fırsatı yakalamalarını ve festivali desteklemelerini istediklerini belirtti.

Ayrıca Malatya'daki kamu kurumlarının, özel kurumların ve iş adamlarının bu festivali sahiplenip destek vererek tanınırlığını artıracaklarını ve Malatya'ya marka değer katacak bu festivalin gelişmesine zemin hazırlayacaklarını belirtti.

Festival Koordinatör Yardımcıları Enes Basan ve Murat Saygılı ise tüm Türkiye'deki kahve markalarının burada stant açarak kahve kültürüne destek vermelerinin oldukça önemli olduğunu belirttiler. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 16.04.2018 11:58
Anahtar Kelimeler:
Doğu Ve Güneydoğu Anadolu BölgesiKahve Ve Çikolata FestivaliMalatya
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