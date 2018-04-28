Kahve Ve Çikolata Festivali Son Buldu

İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu tarafından düzenlenen Kahve ve Kültür Sanat Festivali’nde, Osmanlı Kahvesinden Kervansaray Kahvesine, Türk Kahvesinden Dibek Kahvesine, Menengiç Kahvesinden Mırra'ya kadar birçok kahve yer aldı ve ikram edildi.

24 Nisan’da başlayan ve dün son bulan festival akşamları da gelen çeşitli grupların konserleri ile devam etti. Kıbrıs Meydanı’nda yapılan konserler ilgi gördü.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Festivale katılan öğrenciler memnuniyetini dile getirerek, bu etkinliklerin sınavlardan önce ve bahar ayları ile beraber oldukça önemli olduğunu ve kendilerine moral olduğunu ifade ettiler.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi