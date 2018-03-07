KAHTALI’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av.Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya yeni dönem için başarılı dileklerini sundu.

“HEDEFİMİZ MALATYA’DA YENİ REKORLAR KIRMAKTIR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kâhtalı, “Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimizle birlikte genel merkezimizleolan diyaloglarımız, kamuoyunun takibi ve bilgilendirilmesi, sosyal medya ve diğer bütün alanlarda çok yönlü çalışmalarımızı yüzümüzün akıyla sürdürmekteyiz. Onur ve erdem anlayışını ayakta tutmaya, var oluş gayemizi unutmadan Allah’ın rızasını kazanmak için gayret sarf ediyoruz. 2019 yılındaki hem yerel hem de genel seçimler olacağı için çok önemli bir sürece giriyoruz. Önümüzdeki süreçte 13 ilçe Belediyesi birde Büyükşehir Belediye seçimleri olacak, bizler bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkmak adına mücadele edeceğiz” diye konuştu.KAHTALı (2).JPG

HEPİMİZE ÖRNEK OLDU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Kahtalı’ya yeni dönemde başarılar dilerken, “Bizi güzel bir ortamda ağırlayan İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geride kalan üç yıllık süreçte kentimizdeki koordinasyonu en güzel şekilde sağlayan Hakan Başkanımız yerel ve genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandum olmak üzere çok önemli seçim dönemleri yaşadı ve takımın başındaki isim olarak ta heyecanı ve motivasyonuyla bizlere örnek oldu. Başkanımızın geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarına örnek teşkil edecektir.2019 yılında çok önemli seçim dönemleri yaşayacağız, böylesine kritik bir döneme sistemi oturmuş bir teşkilat yapılanmasıyla girecek olmak önemli bir avantajdır.Başkanımız Hakan Kahtalı ve Yönetim Kuruluna yeni dönemde başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

ARTIK USTALIK DÖNEMİNDE

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av.Muhammed Emin Yalçınkaya ise, “İl Başkanımız Hakan Kâhtalı ve Yönetimine yeni dönem için başarılar diliyorum. Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin İl Başkanlığı döneminde Başkan Yardımcısı olan ardından üç yıldır İl Başkanlığımızı sürdüren Hakan Başkanımız çıraklık ve kalfalık döneminden sonra ustalık dönemindedir. Başkanımızın bugüne kadar sergilediği başarılı çalışmaları yeni dönemde de ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com