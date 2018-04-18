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Kahtalı’dan 2. Üniversite Açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kahtalı’dan 2. Üniversite Açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun” dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:23
Kahtalı’dan 2. Üniversite Açıklaması

Kahtalı, yaptığı yazılı açıklamada, “Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın müjdesini verdiği, Merhum Cumhurbaşkanımız TURGUT Özal’ın isminin yaşatılması için kurulacak olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi başta Malatya’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.Malatya Turgut Özal Üniversitesi İlimizi tercih edecek ulusal ve uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapacağı gibi huzur, sağlık ve kültür şehri, dünya kayısı başkenti Malatya’mız için de büyük bir kazanım olacaktır.Bu vesileyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan hemşerimiz 8.Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı vefatının 25. yılında rahmet ve şükranla yad ediyorum, yine ailesiyle Şehit edilen Malatya Eski Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu’nu rahmetle anıyorum” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 18.04.2018 12:24
Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal ÜniversitesiHakan Kahtalı
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