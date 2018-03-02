KAHTALI YENİDEN SEÇİLMİŞTİ

Ziyarette konuşan Çalık, güven tazeleyen Hakan Kahtalıya ‘hayırlı olsun’ dileyerek, "Afrin’deki çatışmada şehit düşmüş askerlerimize Allahtan bir kez daha rahmet diliyorum yaralılarımız onlara da aç ve işbirlikçisi terör örgütü ile mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu. 2019 Seçimlerini de değerlendiren Çalık, “Önümüzde çok önemli bir süreç var 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekilli seçimi ve yerel seçimler. İnanıyorum ki Malatya her defasında nasıl tarih yazdıysa yeni tarih yazmaya bu kadrolarımızla devam edecek. 2023-2071 hedeflerine giderken 2019 Türkiye'nin önündeki en önemli viraj ve biz bu virajı almak için teşkilatlar olarak dinamik bir şekilde çalışmak zorundayız. Cumhur ittifakı olarak nitelendirdiğimiz yerli ve milli duruşu olan kişilerle yol yürüyüşümüz 2019’ da devam edecek Cumhur ittifakın karşısında olan gayri milli ve gayri yerli olan siyasi partileri de milletimiz sandıkta gereken cezayı verecek. Afrin’de terör örgütlerin, PKK, DEAŞ, YPG'nin içeride ve dışarıda FETÖ örgütlerinin şehit ettiği insanlarımızın kemiklerini sızlatıyor. Bunu yerli ve milli duruşun karşısında olan bütün partiler için söylüyorum. Başta CHP olmak üzere” şeklinde konuştu.

Hakan Kâhtalı ise ziyaretten dolayı Çalık'a teşekkür ederek, "Kongre sürecinde olsun diğer çalışmalarımız da olsun her zaman yanımızda olmuştu, bundan dolayı vermiş olduğu destek dolayı genel başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde bu süreç içerisinde bize verilen bu görevi cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler noktasında en iyi şekilde teşkilatlarımızla birlikte bu dava uğrana elimizde gelen ne varsa bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ortaya kayacağız ve 2019 yapılacak seçimlerinde Malatya yeni bir tarih yazacak" ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com