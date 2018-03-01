KAHTALI MAZBATASINI ALDI

24 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda yeniden AK Parti Malatya İl Başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı ve yönetimi Malatya Adliyesine gelerek mazbatasını aldı. 648 delegenin oyuyla tekrardan Başkanlığa seçildiğini aktaran Kahtalı, daha iyi hizmet verebilmek için daha çok çalışacaklarını kaydetti.

Amaçlarının 2019 seçimlerine daha güçlü bir şekilde girmek olduğunu dile getiren Kahtalı, “2015 yılında yapmış olduğumuz 3 seçim vardı. Allah’a hamt olsun 3’ ünde de büyük başarılar elde ettik ve her seferinde de ilk 5’ in içerisinde yer aldık, referandum seçimlerinde Türkiye’deki büyükşehirler içerisinde 3. en fazla oy kullanan ve AK Partiye oy veren il konuma geldik. Bundan sonraki seçimlerde inşallah bütün kademedeki arkadaşlarımızla birlikte davamıza hizmet etmek için gayret edeceğiz. Malatyamıza hizmet edeceğiz. Teşkilatımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak adına elimizden geleni yapacağıma teşkilatım adına söz veriyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımıza layık bir şekilde daha büyük başarılara imza atacağız” diye konuştu.