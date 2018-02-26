KAHTALI, KONGREYİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Malatya İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, “18 Ocak 2015 yılında nasip oldu, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız tarafında İl Başkanlığı görevine getirilmiştim. 3 yıllık görevimiz tamamlandıktan sonra tekrar bu görevi bize veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Teşkilat Başkanımız Sayın Mustafa Ataş’a ve yereldeki Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize verdikleri destekten dolay. Aynı zamanda başta büyükşehir belediye başkanı olmak üzere bütün belediye başkanlarına, Kadın kollarımız, Gençlik Kollarımıza, bütün teşkilatlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Kongrenin büyük bir coşkuyla geçtiğini ifade eden Kahtalı, "2015 yılında 5. Olağan Kongremizi yapmıştık, geçtiğimiz 24 Şubatta da 6. Olağan Kongremizi yaptık. Allah’a hamd olsun, kongremiz çok büyük bir coşkuyla, heyecanla geçti. Sayın Başbakanımızın Malatya’ya gelmesi, kongremize katılması bizi onurlandırdı. Başbakanımız, Başbakan olarak ilk defa Malatya’ya geldi. Güzel bir karşılama oldu. Teşkilatın bütün kademelerindeki arkadaşlarımızın, Kadın ve Gençlik kollarımızın bütün destekleriyle çok güzel bir karşılama yaptık. Bu süre içerisinde bize destek veren Muhtarlarımız ve onların azaları vardı, çok kıymetli hemşehrilerimiz vardı. Bütün Malatyalı hemşehrilerim 24 Şubat günü Kapalı Spor Salonunun önünü hınca hınç doldurdular. Allah’a hamd olsun binlerce vatandaşımız kongreye sığamadı, dışarıda kaldı. En az 20 bin vatandaşımız dışardaydı. Bu partimize başta Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen Malatya’nın bakış açısını gösteriyor. Normal bir kongre idi ama Allah’a şükürler olsun bir miting havasında geçti. Bu anlamda destek veren bütün Malatyalı hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



2015 yılında yapılan kongrede görev alan 23 kişinin yeni yönetimde görev almadığını belirterek, “Belli sebeplerle kendiişlerinin yoğunluğundan, zaman ayıramamalarında ve bazı ise kendi isteğiyle ayrıldı ve toplamda yeni yönetimde 50 kişiden 23 yeni arkadaşı değiştirerek yolumuza devam dizeceğiz. Ortaya koyduğumuz hedeflerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef ne ise bizim hedefimizde aynıdır. Cumhurbaşkanımız Genel Başkan olduktan sonra teşkilatımız yeni bir dinamizm kazandı. Bugüne kadar Malatya teşkilatları yaptığı çalışmalarla bütün teşkilatlara örnek çalışmalar yaptı. Tekrar bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Başbakanımıza, Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş’a teşekkür ediyorum. Bu yeni yönetimle beraber inşallah 2019 yılında yapılacak seçimlere en iyi şekilde hazırlanarak inşallah Allah’ın da yardımıyla, Allah’ın rızasını kazanmak için elimizden geleni ortaya koyarak memleketimize, Ülkemize hizmet etmek için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

