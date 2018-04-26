Kahtalı İstifa Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın milletvekilliği aday adaylık başvuru dosyasını kabul ettikten sonra AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da 24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu ifade ederek, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nadir Çalık’ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, kendisi için zor bir gün olduğunu söyledi.

ADAY ADAY OLMAK İÇİN KARŞINIZDAYIM

“Bugün gerçekten kuruluşundan bu güne kadar hizmet ettiğim, içerisinde bulunduğum teşkilatımdan ve önceki dönem yapmış olduğumuz çalışmalardan, birlikte gayret ettiğim arkadaşlardan belki teşkilatın bir üyesi olarak ayrılıyor gibi görünsek de yine partimizin üyeliği ve partimize her zaman hizmet edecek olmaktan şüphe duyulmasın istiyorum” diye Başkan Kahtalı, şunları kaydetti:

“Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımızın ‘Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak’ demesinin ardından ve bundan sonra da bu ülkede inşallah bir daha herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kefenimizi giyerek çıkmış olduğumuz bu yolda memleketimize, ülkemize hizmet edeceğiz diyen bir genel başkanla yol arkadaşlığı yapmayı bana nasip eden Yüce Rabbime öncelikle hamd ediyorum. Bugün tüm dünya mazlumlarının Allah’tan aşağı umudu haline gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu partide İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladığım daha sonra 2 buçuk yıl il başkan yardımcılığı 4 yıldan fazla bir süre il başkan vekilliği ve ikinci dönemim olan 4 yıldır da İl Başkanlığını yürüttüğüm bu görevi Allah nasip ederse inşallah 24 Haziran’da yapılacak genel seçimler için ve il başkanlığını devretmek, genel seçimlerde aday adayı olmak için, milletvekilliği için burada sizlerin karşısında bulunmaktayım.”

AYRI BİR MUTLULUK DUYDUM

Malatya’ya en iyi yatırımların kazandırmak için gayret ettiklerini belirten Başkan Kahtalı, “Malatya’da yaşayan 780 bin kardeşimizin ve ülkedeki 81 milyon kişinin tamamının inanıyorum ki kalben inandığı, güvendiği bir liderin Malatya’daki karşılığı yüzde 70 gibi destek vererek her daim seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın da yanında durarak, tarafını net ortaya koymuş bir ilde il başkanlığı yapmak görevi gerçekten çok önemli ve zor bir görevdi. Biz Malatya’mızda siyaseten yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda milletvekili arkadaşlarımızla, Bakanımızla, Genel Başkan Yardımcımızla, büyükşehir belediye başkanım ve belediye başkanlarımızla, tüm teşkilatımla birlikte Malatya’ya hizmet etmek için, Malatya’ya gelecek yatırımları öncelemek ve en iyisini kazandırmak için her zaman gayret ettik. Hamd olsun partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkan olduğu 16 Nisan’dan sonraki dönemde İl Başkanı olarak devam ediyor olmamdan ayrı bir mutluluk duydum” diye konuştu.

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Kahtalı, “Partimizin Allah’a şükürler olsun Malatya’daki karşılığına baktığımızda her seçimde hem yerelde hem genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında aslan gibi durdu. Allah nasip ederse 24 Haziran’da yapılacak seçimde de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı değiştirmeyi planlamış Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin başında lider olarak görebilmek için Malatya’daki hemşerilerimiz elinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaktır. Bizler aday adayı olarak çıkmış olduğumuz bu dönemde Allah nasip eder vekillik olursa o yolda hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Kahtalı, aday adaylık başvuru dosyasını Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nadir Çalık’a teslim etti.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi