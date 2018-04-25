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Kahtalı istifa dilekçesini sundu.. Şimdi aday

Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın istifa dilekçesini genel merkeze sunduğu, ve milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Kahtalı istifa dilekçesini sundu.. Şimdi aday

Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın istifa dilekçesini genel merkeze sunduğu, ve milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:02
Kahtalı istifa dilekçesini sundu.. Şimdi aday

Son dakika Malatya Haberleri... Edinilen bilgilere göre, Malatya il başkanı Hakan Kahtalı'nın bu gün parti binasında mahalle başkanları toplantısında istifa dilekçesini Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş'a sunduğunu söyledi.

Kahtalı, açıklamasın da mahalle başkanlarına  24 Haziran'da yapılacak olan seçimin önemli olduğunu dile getirdi.Kahtalı,daha önceki seçimlerde sistemde yazılı bulunan sandık görevlilerini tercih edilmesini mahalle temcilerinden istedi. Kahtalı, "Çok mecbur kalınmadığı süre içinde sandık görevlileri değişmeminizi öneriyoruz. Ayrıca büyük mahallerde sandık sayıları fazla olan bölgelerde mahalle temsilcilerinin zorlandığı bu anlamda da tandığınız güvendiğiniz kişilerin diğer mahallere kaydırılmasını istedi.

TAHİR ÖZÇELİK  busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 25.04.2018 20:03
Anahtar Kelimeler:
AdayMalatyaIstifaHakan KahtalıMustafa AtaşAk Parti
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