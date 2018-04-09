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KAHTALI'DAN FETÖ DAVASI AÇIKLAMASI

FETÖ/PDY davasını takip eden AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, "Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

KAHTALI'DAN FETÖ DAVASI AÇIKLAMASI

FETÖ/PDY davasını takip eden AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, "Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:55
KAHTALI'DAN FETÖ DAVASI AÇIKLAMASI

Yakınca Spor Salonunda gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ana davasını takip eden AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, duruşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Davaya verilen arada salon dışında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kahtalı, Malatya’daki davayı AK Parti olarak ilk günden itibaren takip ettiklerini ve takipçisi olmaya da devam edeceklerini söyledi. Bu tür yapıların bir daha ülkede yer bulamaması için gerekli önlemlerin alındığına dikkat çeken Kahtalı, “Allah nasip ederse bunlarla olan mücadelemizle beraber PKK, PYD ve DEAŞ ile hem içeride hem de sınır ötesinde mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

"BİZ ÜLKE OLARAK BİRÇOK DARBE GİRİŞİMİNİ ATLATMIŞ BİR ÜLKEYİZ"

Malatya’nın darbe gecesi önemli bir konumda yer aldığını ve bu davanın da önemli olduğunun altını çizen Kahtalı, "Bu davanın yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Malatyalı hemşehrilerimizin buraya vermiş oldukları katkıyı ve bu işin takipçisi olmalarını da önemsiyoruz. Biz ülke olarak birçok darbe girişimini atlatmış bir ülkeyiz ama bundan sonra bu ülkede bir daha darbe olmaması için bütün vatandaşlarımızla, teşkilatlarımızla, hemşehrilerimizle birlikte bu davaları takip edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedilmek için ve sonrasında da ülkenin bekasını başka ülkelere peşkeş çekmek için satılmış paralel yapının bir daha bu benzeri yapıların ortaya çıkmaması içinde gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kahtalı, davayı takip eden kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat üyelerine de teşekkür ederken, 20'ye yakın müdahil avukatla da davayı takip ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Malatya'dan birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi partiler olarak davayı her zaman takip ettiklerini dile getirerek, "AK Parti duyarlılıkla bu mahkemeleri takip ediyor. Önemli olan bir diğer konuda 15 Temmuz'da darbe girişiminin sivil toplum tarafından, halk tarafından da takip edilmesidir. Bundan dolayı bütün takip eden, duyarlı olan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 09.04.2018 15:59
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BusabahmalatyaMalatyaHakan KahtalıMalatya Fetö Davası
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