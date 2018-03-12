KADROYA GEÇİŞ SINAVI BAŞLADI

17 Mart 2018 Cumartesi günü sona erecek olan sınavlardan en az 50 puan alacak olan personeller kadroya geçme hakkına kavuşacaklar.



Yeşilyurt Belediyesi, olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde 2 Ocak'ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının sona ermesiyle birlikte bünyesindeki 794 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı.

794 personel yazılı ve sözlü sınava tabi tutuluyor.



Yeşilyurt Belediyesinde taşeron olarak çalışıyorken yapılan düzenleme ile kadroya geçiş hakkı tanınan personeller, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutuluyor.

SINAVLAR 17 MART CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK



Yeşilyurt Belediye hizmet binası toplantı salonunda başlatılan sınavlarda, ilk ve ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için ayrı ayrı kategoriler belirlendi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşler Müdürlüğünde görevli personeller uygulamalı sınavlara tabi tutuluyor.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, taşeron düzenlemesinin ardından belediyede çalışan hizmet alımı personelin kadroya geçiş süreci için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Sınavların 17 Mart 2018 Cumartesi gününe kadar devam edeceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları sonrasında 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde taşeron işçilerin kadroya geçiş hakkı tanınmasıyla Yeşilyurt Belediyesinin farklı birimlerinde görev yapan ve kadroya geçme şartlarını taşıyan personellerimize yönelik sınavları başlattık.

Kurulan komisyon heyeti tarafından mezuniyetlerine göre farklı kategorilerde sınava tabi tutulan işçi kardeşlerimiz sözlü veya yazılı sınavlardan en az 50 puan almaları gerekmektedir. Sınavların tamamlanmasından sonra 23 ile 26 Mart tarihleri arasında sürece ilişkin itirazlar toplanacaktır.

Sınavda başarılı olup sürekli kadroya geçme hakkını elde edecek olan personellerimizin isimlerini www.yesilyurtbel.tr adlı internet sitemiz aracılığıyla kamuoyuna açıklayacağız. Sınava giren veya girecek olan tüm personellerimize başarılar diliyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com