Kadınlara KOSGEB eğitimi veriliyor

Arapgir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği olarak kadın girişimciler için KOSGEB Girişimcilik eğitimleri verilmeye başlandı.

Arapgir Belediyesinin düzenlediği KOSGEB girişimcilik eğitimleri Arapgir Belediyesi Toplantı Salonunda başladı. 30 kişiye kurs bitiminde KOSGEB girişimcilik sertifikası verilecek. Verilen sertifika ile iş yeri açmak isteyen kadın girişimcilere KOSGEB tarafından 50 bin TL’ye varan hibe desteği ve 100 bin TL’ye varan faizsiz kredi desteği sağlanıyor. 4 gün sürecek olan ilk grubun eğitimi 11 Mart tarihinde sona erecek.

Kurs eğitimleri Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tamer Cömert tarafından veriliyor.