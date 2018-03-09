KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

Biz diyoruz ki, kadın mutlu olursa aile huzurlu olur, aile huzurlu olursa ülke huzurlu olur” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Teşkilatı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı. Dün Soykan Parkı’nda kadın temalı bir resim sergisi açan ve Malatyalı kadınlara karanfil dağıtan Kadın Kolları’nın programına MHP İl Başkan Yardımcısı Yücel Polat, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, MHP Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları üyeleri ve partililer katıldı.

Programda ilk konuşmayı MHP İl Başkan Yardımcısı Yücel Polat yaptı. Kadın Kolları’nın hazırladığı bu etkinlikten dolayı teşekkür eden Polat, Türk dünyası ve tarihinde kadının önemine değindi.

KADIN SÜREKLİ CAN OLMUŞTUR, CANAN OLMUŞTUR

Polat, “Binlerce yıllık Türk tarihinde kadın sürekli hanların, hükümdarların önünde eğildiği sultan, başlara taç, yuva olmuştur. Türk edebiyatında şairin kaleminde çiçek, aşık ozanların sazının telinde can olmuştur, canan olmuştur” dedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SON OLMASINI DİLİYORUZ

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin çok olduğu bir yıl geçirdiklerini ifade edenMHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Kollarımızın düzenlediği resim sergisinde bir araya geldik. Bu vesileyle Kadın Kolları Teşkilatımıza ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin bol olduğu bir yıl geçirdik. İnşallah önümüzdeki yılların bunlara vesile olmamasını temenni ediyoruz. Bunun Kadın Kollarında bir milat olmasını, kadına yönelik şiddetin son olmasını diliyoruz” diye konuştu.

KADIN EŞ, KADIN AİLE

“Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın her yerinde çeşitli platformlarda kadın meseleleri tartışılıyor” diyen MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek de, “Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorun değildir. Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış toplumun inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmada ön koşuldur. Demokratik ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk, alanlarında eşit fırsatlardan faydalanabilmeliler. Kadın ana, kadın eş, kadın aile. Biz diyoruz ki, kadın mutlu olursa aile huzurlu olur, aile huzurlu olursa ülke huzurlu olur. Ve bunun için kısacası diyoruz ki, mutlu kadın, mutlu, huzurlu Türkiye” şeklinde konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi