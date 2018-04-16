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KADINLARA ANLATILDI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve MADEM işbirliğinde kadınlara çocuk ihmalini ve istismarını önleme yolları anlatıldı.

KADINLARA ANLATILDI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve MADEM işbirliğinde kadınlara çocuk ihmalini ve istismarını önleme yolları anlatıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:58
KADINLARA ANLATILDI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi mahalle bazlı kadın bilinçlendirme programlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez tarafından

“Çocuk İstismarı” konulu konferans verildi.

Hukukta 18 yaşını doldurmamış herkese çocuk denildiğini ifade eden Zehra Sönmez, 18 yaşına gelmemiş çocukların başına gelebilecek her türlü ihmal ve istismar çocuk haklarına girdiğini belirtti. Çocuklara olan ihmalin her türlü ortamdan olabileceğini söyleyen Sönmez, “Bu ihmal aile hayatında, okula hayatında veya çevreden kaynaklanabilir. İhmalin birkaç çeşidi var bunlar bilgisizlikten kaynaklanan ihmal, cinsel ihmal özellikle ergenlik dönemlerinde cinsel ihmal çok sık görülmekte” ifadelerini kullandı.

İstismar çeşitlerinden birinin duygusal istismar olduğunu belirten Sönmez, “Çocuğun duygusal olarak benlik saygısı ve kişiler arası ilişki kurmada sürekli cezalandırılmasıdır. Mesela, çocuğa sürekli sen yapamazsın sen bir şey beceremezsin gibi ithamlarda bulunduğumuzda maalesef çocuğumuzu duygusal olarak istismar etmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Sönmez, cinsel istismar vakalarının daha çok okul öncesi dönem ve ilkokul dönemlerinde daha sık görüldüğünü belirterek, bu dönemlerdeki çocukların kendini yeterince ifade edemedikleri için kişinin kendisine yanaştığını anlayamadıklarını söyledi.

Sönmez, “Çocuklarımıza 0-6 yaş döneminde mahremiyet bilincini kazandırmamız lazım. Mahremiyet bilincini kazandırdıktan sonra çocuklar okula başladığı zamanda, çocuklarımıza vücudunun nerelerinin kimin görmesi gerektiğini ve kimin nerelerine dokunması gerektiğini anlatmak lazım” dedi.

İstismar sonrası genellikle davranış değişiklerinin oluştuğunu vurgulayan Sönmez, çocuklarda konuşma bozukluğu, ağlama nöbetleri, göz temasında kaçınma, donuk bakışlar, ölüm üzerine şiirler yazma resim ve karalamalarda bulunma, olaylar ilgili kâbuslar görme, saldırganlık ve öfke patlamaları, içe kapanma gibi davranış değişiklerini göründüğünü belirtti.

İstismarı önleyici etkinliklerin olduğunu ve ailelerin bu etkinlikleri yapmalarının istismarın önüne geçilmesi konusunda çok önemli olduğunu söyleyen Sönmez, “Bu etkinlikler; tanışma, bedeni tanıma, beden sağlığı, duygularını tanıma, öfke kontrolü, aile arkadaşlık ve sevgi ifadesi, iyi dokunma, kötü dokunma, haklar ve sorumluluklar” diye konuştu.

Program sonunda mahalle sakinleri Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez’e konu ile alakalı çeşitli sorular yönelterek sunumlarında dolayı teşekkür etti.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
çocuk IstismarıMalatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi
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