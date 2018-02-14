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Kadınlar  Mehmetçik için kan bağışladı

MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve parti üyeleriAfrin’de teröristlerle çarpışan Mehmetçikler için Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundular. Başkan Çiçek, “Malatya’nın bilik dediğimiz ekmekleri var. İnşallah ondan yaptırıp Mehmetçiğimize göndermeyi düşünüyoruz” dedi.

Kadınlar  Mehmetçik için kan bağışladı

MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve parti üyeleriAfrin’de teröristlerle çarpışan Mehmetçikler için Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundular. Başkan Çiçek, “Malatya’nın bilik dediğimiz ekmekleri var. İnşallah ondan yaptırıp Mehmetçiğimize göndermeyi düşünüyoruz” dedi.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 13:56
Kadınlar  Mehmetçik için kan bağışladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Kadın Kolları üyeleri Afrin’deki Mehmetçikler için kan bağışında bulundular. Kendileri burada olsa da kalplerinin ve gönüllerinin Afrin’de teröristlerle çarpışan Mehmetçikle olduğunu dile getiren MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek,Afrin’deki Mehmetçik için yüreklerinin çarptığını söyledi.

DESTEK OLALIM İSTEDİK

Kan bağışı kampanyasına katılımın çok olmasını beklediklerini dile getiren Başkan Çiçek, “Dualarımızda hep onlar var. Yani şu anda hep aklımız, fikrimiz onlarda. İlk etkinliğimiz Afrin’deki askerlerimiz için toplanıp Fetih Sure’si okuduk. Yine şehitlerimize de Yasin-i Şerif okuduk. Daha sonra bu vatanı, milleti için canını vermiş ülkücü şehitlerin ziyaretine gittik. Tabi bu ziyaretlerimiz sadece ülkücü şehitlerle sınırlı kalmayacak. Asker, polis tüm şehitlerimizin de gidip ailelerinden helallik alacağız. Bugünkü etkinliğimizde bizim için can veren Mehmetçiğimiz, kınalı kuzularımız için biz de kan vererek onlara destek olalım istedik. Canımızla orada değiliz ama kanımızla orada olalım istedik. Böyle bir etkinlik yaptık. İnşallah katılımın yüksek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

SIK SIK TOPLANIP DUALAR EDECEĞİZ

Bundan sonra Afrin’de çarpışan Mehmetçikler için neler yapacaklarını söyleyen Başkan Çiçek, “Afrin için Malatya’nın bilik dediğimiz ekmekleri var. İnşallah ondan yaptırıp göndermeyi düşünüyoruz. Diğer yemekler belki bozulabilir ancak ekmeğe bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Malatya’nın bu ekmeği bir ay muhafaza edilebiliyor. Tabi bu etkinliklerimiz de sürecek. Sık sık toplanıp dualar edeceğiz, konferans düzenleyeceğiz. Şu anda konferansımız hazır ancak başkanımız burada yoktu kendileri geldiler ve en kısa zamanda Afrin ile alakalı çok güzel bir konferans düzenleyeceğiz. En azından vicdanlarının rahat etmesi için hiç olmazsa gidemezsek de dualarımızla, bu tür etkinliklerimizle onların yanında olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma ÇiçekAfrinMehmetçikKan Bağışı
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