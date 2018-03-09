KADINLAR GÜNÜ BULUŞMASI

Etkinliğe kentteki kadın sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, korucuyu aileler, şehit aileleri ve protokol eşleri katıldı. Programın açılışında konuşan Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak, “Bizlere düşen, kadınlarımızın toplum içerisinde hak ettiği seviyede temsil edilmesine katkı sağlamak olmalıdır. Çünkü kadın merhametin, sevginin, hoşgörünün, özverinin timsalidir ve istisnasız her toplumun maharetli mimarıdır” ifadelerine yer verdi. Kadına verilen değerin geleceğe yapılan en ciddi yatırım olduğunu vurgulayan Kaban, “Unutulmaması gerekir ki kadın ‘haklarıyla' kadındır. Hakları hiçe sayılan kadın, kadınlık bilinci ve erdemi çürümüş bir toplumsal yozlaşmayı beraberinde getirecektir. Toplumda var olan her türlü problem, kadınların sorunlarıyla bir şekilde alakalı ve bağlantılıdır. Dolayısıyla kadınların yaşamış olduğu sosyo-kültürel sorunları çözmek, diğer sorunların çözülmesine de imkan sağlayacaktır” şeklinde konuştu.



Programda daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ise 8 Mart Dünya kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların bu anlamı günü kutladığını belirterek, “Kadına Türkler, tarihleri boyunca hep değer vermişler ve onu yüceltmişlerdir” ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin bir çok Avrupa ülkesinden çok daha önce kadına seçme ve seçilme hakkı tanıdığını anımsatan Tüfenkci, “Ülkemizde 1930’da belediye seçimlerinde seçilme verilmiştir” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve olumsuz tutumlarla karşılaştıklarını da dile getiren Tüfenkci, “Bunları önlemede hepimize önemli görevler düşüyor. Şiddet gibi, istismar gibi konularda çok daha hassas ve dikkati olmak mecburiyetindeyiz. Tüm çocukları için tüm kadınlar için bu konularda birlikte mücadele edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez, çocuklara yönelik şiddet hiçbir istismar asla kabul edilemez. Bu konularda son derece hassas dikkatli ve duyarlı olacağız. Komşumuza yakınımıza şahit olduğumuz durumlarda sahip çıkacağız destek olacağız.En önemlisi bu tür vakaları önlemek için çocuklarımızı yetiştirirken bilinçli, duyarlı bireyler olmaları için çok daha çaba sarf edeceğiz” diye konuştu. busabahgazetesi.com