''KADINI EĞİTMEK TOPLUMU EĞİTMEKTİR''

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Gönül Elçileri Kadınlar Günü” kahvaltısı düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen kahvaltı programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, bazı kamu kurum ve kuruluşların kadın temsilcileri, şehit ve gazi anneleri, koruyucu anneler ve birçok kadın katıldı.

KADIN, ‘HAKLARIYLA' KADINDIR

Programda ilk konuşmayı Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban yaptı. Kadının sevgi ve hoşgörünün timsali olduğunu ifade eden Kaban, “Hâlbuki Sevgili Peygamberimiz (sav), ‘Sizin hayırlınız eşine hayırlı olandır. Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızım’ buyurarak, inancımızın kadına bakış açısını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yine kadim tarihimize bakıldığında kadın ve erkeğin eşit tutulduğu, kadınların da erkekler gibi savaşlarda kılıç kuşandığı, aile içerisinde erkekle eşit söz sahibi olduğu görülmektedir. Yani hem inancımız hem de geleneklerimiz kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan, aile ve toplum binasını ayakta tutan denk şahsiyetler olduğunu işaret etmektedir.Bu durumda bizlere düşen, kadınlarımızın toplum içerisinde hak ettiği seviyede temsil edilmesine katkı sağlamak olmalıdır. Çünkü kadın merhametin, sevginin, hoşgörünün, özverinin timsalidir ve istisnasız her toplumun maharetli mimarıdır. Kadına verilen değer, geleceğe yapılan en ciddi yatırımdır. Unutulmaması gerekir ki kadın ‘haklarıyla' kadındır. Hakları hiçe sayılan kadın, kadınlık bilinci ve erdemi çürümüş bir toplumsal yozlaşmayı beraberinde getirecektir” şeklinde konuştu.

NECİP BİR MİLLETİN MENSUPLARIYIZ

Sevginin timsali olan necip bir milletin mensupları olduklarını belirten Kaban, “Toplumda var olan her türlü problem, kadınların sorunlarıyla bir şekilde alâkalı ve bağlantılıdır. Dolayısıyla kadınların yaşamış olduğu sosyo-kültürel sorunları çözmek, diğer sorunların çözülmesine de imkân sağlayacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde hayata geçirilen ‘Gönül Elçileri Projesi’ ile Devletimizin Şefkat Eli’nin ihtiyaç hisseden her kadına; özellikle de şehit ailelerimize, korunmaya muhtaç kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza uzanmasına vesile olmak hepimizin üstlenmesi gereken ulvi bir görev olacaktır. Bu, aynı zamanda milli bir görevdir. Çünkü biz kadim tarihimiz, milli kültürümüz ve yüce inancımız doğrultusunda ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesini hayat tarzı edinmiş, gittiği her yerde adaletin, iyiliğin, sevginin timsali olmuş necip bir milletin mensuplarıyız” diye konuştu.

TÜRKLER TARİHLERİ BOYUNCA KADINI YÜCELTMİŞLERDİR

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ise, “Türkler tarihleri boyunca kadına hep değer vermişler ve onu yüceltmişlerdir. Orhun Kitabelerinde bile Türk kadınından saygı ile bahsedilmekte, kadının savaşta, siyasi toplantılarda ve sosyal ilişkilerde her zaman kocasının yanında yer aldığı belirtilmektedir. Kadına verilen deleri gösteren belki de en önemli ifade sekli ‘Hanımdır’. Peki, ‘Hanım’ sözcüğünün nereden geldiğini biliyor musunuz? Cengiz Han çok sevilen ve saygı duyulan hatta oldukça çekinilen bir hükümdardı. Bir gün kendine bağlı çevre Hanları toplantıya çağırır. Bütün Hanlar halka oluşturacak şekilde mindere otururlar ve Cengiz Han’ın gelmesini beklerler.Cengiz Han yanında eşi Börte Hatun ile gelir ve eşini kendi yanına, sağ tarafına oturtur. Gelenek gereği soldan başlayarak Hanlar kendilerini tanıtırlar. Son olarak sıra Börte hatuna gelince sözü Cengiz Han alır ve ‘ben hepinizin Han’ı Cengiz Han’ım, ama benim Han'ım Börte'dir’ der” diye konuştu.

BENZERSİZ BİR MÜCADELE VERMİŞTİR

“Kadınlarımız yalnız cephe gerisinde erkeklerden boş kalan bütün hizmetleri yürütmekle kalmadılar; Bizzat silah üreterek, taşıyarak, hatta savaşarak ayrı bir destan yazdılar” diyen Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Kadınlarımızın göstermiş oldukları mücadele nesilden nesile anlatılacak kadar üstündür. Cumhuriyet ile birlikte kadınlarımız sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içerisinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda erkekler ile eşit haklar kazanmışlardır. Modern devletler dediğimiz İtalya ve Fransa 1946’da, İsviçre 1971’de kadına seçme ve seçilme hakkı tanırken; Ülkemizde 1930'da belediye seçimlerinde seçilme, Hanlar hanı Cengiz Han karısını-eşini kendi ‘Han’ı olarak nitelemiştir. Böylece biz hanımlar o zamandan beri Türk milletinin evinin Hanlarıyız ve eşlerimizin hep yanında yer alırız. Türk kadınları ailelerimizin temel direğidir ve toplumda her alanda kadın eli değen işler daha güzelleşir, zenginleşir. Kurtuluş Savaşı Türkiye’nin yeniden doğuşunun savaşı olup, bir memleketin ölüm-kalım için verdiği olağanüstü bir savaş örneğidir.Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu kadını ülkemizin varlığı için erkeği ile omuz omuza benzersiz bir mücadele vermiştir.”

İLK ADIM EĞİTİMDİR

Kadınları eğitmenin toplumu eğitmek olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Veriler bize, ülkemizdeki kadınların istihdama katılım oranını yükselttiğini göstermektedir. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım ilkokul düzeyinde daha düşük iken yükseköğrenim mezunu kadınların yüzde 71’e kadar çıkmaktadır. Bu nedenle kadınların, bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine ayrı bir özen-ihtimam göstermeliyiz. Evet, erkek çocuklarının eğitimi de önemlidir ama kız çocuklarının eğitimi daha önemlidir. Çünkü kız çocukları büyüdüklerinde kuracakları aile ile yeni nesilleri yetiştireceklerdir. Yani ‘kadınları eğitmek demek toplumu eğitmek’ demektir. Kadınları eğitime, istihdama, siyasete, ekonomiye kısaca hayata dâhil etmeden yapılan her girişim başarısız olmaya mahkûmdur. Kadınlarımızın bilgi ve tecrübeleriyle dünyaya katacağı, kazandıracağı çok önemli değerler vardır. Sürdürülebilir kalkınma; ancak kadınların üretime, karar alma mekanizmalarına ve siyasete katılımı ile sağlanabilecektir. Bunun da ilk adımı eğitimdir” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Tüfenkci, “Üzülerek ifade ediyorum ki son zamanlarda, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve olumsuz tutumlar ile maalesef karşılaşıyoruz. Bunları önlemede, hepimize önemli görevler düşüyor. Şiddet gibi, istismar gibi konularda çok daha hassas ve dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Tüm çocuklar için, tüm kadınlar için bu konularda birlikte mücadele edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Çocuklara yönelik hiçbir istismar asla kabul edilemez. Bu konularda son derece hassas, dikkatli ve duyarlı olacağız. Komşumuza, yakınımıza, şahit olduğumuz durumlarda sahip çıkacağız, destek olacağız. En önemlisi bu tür vakaları önlemek için çocuklarımızı yetiştirirken bilinçli ve duyarlı bireyler olmaları için daha çok çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi