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‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE’ SEMİNERİ VERİLDİ

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Personeline Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri verildi

‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE’ SEMİNERİ VERİLDİ

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Personeline Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri verildi

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:16
‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE’ SEMİNERİ VERİLDİ

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu eğitim semineri verildi. Söz konusu seminer Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi. Seminere Malatya ASP İl Müdür Yardımcısı Hasan Çakabay, Malatya Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Vahap Toman, Şube Müdürü Sevda Boztepe ile İŞKUR personeli katıldı.

Malatya Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Berna Bal Oğuztürk tarafından yapılan sunumda; kadına yönelik şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuat, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ve Kadın Konukevi hizmetleri hakkında bilgi verdi. (Bülten)

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Malatya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü PersonelineMalatya Aile Ve Sosyal Politikalar İl MüdürlüğüKadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ Semineri
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