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KADIN VE KENT

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından “Kadın ve Kent” konulu panel düzenlendi.

KADIN VE KENT

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından “Kadın ve Kent” konulu panel düzenlendi.

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 16:01
KADIN VE KENT

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde paneller serisi devam ediyor. Bu kapsamda BİLSAM konferans salonunda “Kadın ve Kent” konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ebru Yılmaz’ın yaptığı ve Prof. Dr. Rukiye Aylaz, 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Naile Altuntaş, Araştırma Görevlisi Sümeyye Dinler Köksal ve HİMYAÇ-DER Başkanı Ece Budan’ın konuşmacı olarak katıldığı panele BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş da dinleyici olarak katıldı.

Panelde bir konuşma yapan Araştırma Görevlisi Sümeyye Dinler Köksal, kentteki çalışmalara kadın gözüyle bakılmasının daha faydalı olacağını belirterek, bu sebeple çalışmalarda kadınların daha fazla görev alması gerektiğini ifade etti. 
HİMYAÇ-DER Başkanı Ece Budan ise, Demokrasilerde kent, kadın, sivil toplum örgütleri gibi kavramların asla birbiriyle bağımız olmayan kavramlar odluğunu kaydederek, tarihsel süreç içerisinde kadınların bir araya gelerek oluşturduğu ilk sivil toplum kuruluşları hakkında bilgiler verdi. 
Konuşmasında kadının toplum için öneminde değinen Budan, kadınların toplumda daha fazla rol alması gerektiğini söyledi. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 18.03.2018 16:06
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKadın Ve KentBİLSAM
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