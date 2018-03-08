''KADIN TOPLUMUN DİREĞİDİR''

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin düzenlediği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Çakır’ın konuk olduğu söyleşi programı dün gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) Toplantı Salonu’nda düzenlenen söyleşi programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Çakır’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın ve birçok kadın katıldı.

Kadın Meclisi olarak kadınların eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik alanda gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla birbirinden farklı etkinler yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ayşegül Kama, kadınların her anlamda bilgi sahibi olması için alanında uzmanlar eğitmenler aracılığıyla farklı konuları gündemlerine aldıklarını söyledi.

Günün önemine dikkat çeken Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın ise, “BizlerKent Konseyi olarak yaptığımız çalışmalarda kadının merhamet, şefkat, sevgi, emek, fedakarlık ve belki de en önemlisi bir anne olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Sayın Başkanımın da ifadesiyle ‘Saygı ve Sevgi Görmek Her Kadının Hakkı’ olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi Koordinatörü Hatice Albayrak’ınmoderatörlüğünde söyleyişe geçildi.

Söyleşide ilk konuşmayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık aldı. Milletvekili Çalık, aslında 365 gününkadınlar günü olduğunu belirterek “Şehrimizin sakini değil sahibi olan kadınlarımız ile bir arada olmak bizim için büyük bir onur” diye konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ YOLLAR KAT EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesini sosyal ve kültürel belediyecilikten dolayı kutlayan Milletvekili Çalık, şunları kaydetti:

“Yapılan bu sunumdan dolayı kentin yönetim anlayışından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum. Katılımcı demokrasiden bütün dünya bahseder, söyler ama bunu uygulamaz. Biz Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımcı demokrasiyi sağlamasından dolayı ve bu konuda engellisi, engelsizi, yaşlısı, genci, kadını, erkeği ile herkesin söz söyleyebileceği bir mekanizma oluşturmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilikte de örnek bir belediyecilik sergilemesinden dolayı canı gönülden kutluyorum. 81 ili geziyorum. Ve gezdiğim, gördüğüm yerde memleketimdeki bu güzel fotoğraflarla bir kez daha onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihi kurulduğu andan itibaren kadınlarımızla ilgili çok önemli yollar kat edildi. Ama en önemli yolları 1934’te kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinden sonra AK Parti iktidarı ile her kademedeki karar mekanizmalarında kadınların, meclisteki temsiline, yerelde belediyelerdeki temsilden, muhtarlıklardaki temsile kadar kadınların her alanda yönetim kademesine katılmasını sağlamak AK Parti adına çok önemli adımlardan bir tanesiydi.”

FIRSATTA AYNI OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Daha önceleri insan hakları ihlallerinin yapıldığını hatırlatan Milletvekili Çalık, “Ve en önemlilerden bir tanesi özellikle başı açık ve kapalı kadınlar arasındaki ayrımı ortadan kaldıran açıklamalara son vermek, Dünya Kadınlar Günü’nde söylenmeden geçilmemesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. İnsan hakları ihlalleri yapılıyordu ve bunların önüne geçmek adına Cumhurbaşkanımız nezaretinde atılan adımlar Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli adımlarından bir tanesidir. Ben bu vesile ile kadınların her kademede ayrımcılık yapmadan, eşit bir şekilde temsil hakkını teslim eden Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Genel Başkanına ve kurucu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadının öncelikle insan olduğunu ve şefkat, merhamet duyguları ile yoğrulmuş, fıtratta erkekten farklı ama fırsatta aynı olması gerektiğini düşünüyorum. Eli öpülesi şehit annelerimize ve gazilerimizin o güzel annelerine hürmetlerimi sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tek bir gün değil, 365 gün günümüz olsun” ifadelerini kullandı.

KADINI TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Söyleşide son olarak sözü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır aldı. Başkan Çakır, “Bizler yerel yöneticiler olarak ilimizde kadınlara yönelik neler yaptığımızı bir kez daha masaya yatırma fırsatı buluyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak ve daha önceleri göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle başlattığımız kurslarımızla tüm ailelere ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü biz temelde şunu biliyoruz: Kadının başarısı toplumun başarısı, öğrencinin başarısı demektir. Kadını toplumun temel direği olarak görüyoruz. Bu anlayışla biz ‘hangi aşamadayız, neredeyiz’in sorgulamasını ilk geldiğimiz günden itibaren yaparak, ‘bu anlamda neler yapabiliriz?’ diye çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi