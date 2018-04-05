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KADIN MECLİSİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde kadınlara yönelik “Temel Yangın Eğitimi” konulu konferans verildi.

KADIN MECLİSİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde kadınlara yönelik “Temel Yangın Eğitimi” konulu konferans verildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:46
KADIN MECLİSİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri, gönüllü üyeler ve sunumları yapmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Önlem Denetim Şube Müdürü Ömer Çoban katıldı. 

Yangın eğitimi ve yangın esnasında yapılması ve yapılmaması gereken konular üzerine ayrıntılı bir sunum yapan Ömer Çoban, kapalı alan yangınları sırasında alana kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yanma olaylarında en az 400 santigrat derece ısının açığa çıktığını bundan dolayı korumasız yangın ortamına girmenin büyük kayıplara sebep olabileceğini belirtti.

TEHLİKE TAŞIYOR

Yanman ürünlerinin; ısı, alev, duman ve zehirli gazlar olduğunu ifade eden Çoban, “Bu ürünler bütün yangınlarda ortaya çıkar ve insan hayatı için büyük bir tehlike taşımaktadır” dedi.

Çoban, yangın sınıflarının farklı kodları olduğunu belirterek,  A sınıfı katı yangınlar, B sınıfı sıvı yangınlar, C sınıfı gaz yangınları, D sınıfı metal yangınlar, E sınıfı hafif metal yangınlar ve F sınıfı mutfak yağları yangınları olduğunu söyledi.

Programda yangın esnasında ilk müdahalenin nasıl yapılacağına yönelik bilgi vermek, yangın tüpünü kullanmak ve yangına hangi yönden müdahale etmek konusunda bilgi vermek amacıyla Kadın Meclisi üyelerine ufak bir yangın tatbikatı yapıldı.

Programın sonunda kadın meclisi üyeleri konu ile ilgili sorular yönelterek, sunumlarından dolayı Ömer Çoban’a teşekkür ettiler. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Kent Konseyi Kadın MeclisiMalatyaTemel Yangın Eğitimi
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