Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101251
ALTIN
179.736
DOLAR
4.2549
STERLİN
5.7646
EURO
5.0713

Kadın Meclisi Şehitleri Andı  

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi vatan uğruna canlarını hiçe sayarak şehit düşen şehitleri anmak ve ruhlarına dua etmek adına hatim programı düzenledi.

Kadın Meclisi Şehitleri Andı  

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi vatan uğruna canlarını hiçe sayarak şehit düşen şehitleri anmak ve ruhlarına dua etmek adına hatim programı düzenledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:05
Kadın Meclisi Şehitleri Andı  

Ulu Cami de düzenlenen programa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri, Malatyalı şehit yakını aileler ve yaklaşık 200 gönüllü kadın meclisi üyesi katıldı. Programda şehitler için 32 hatim indirildi. Malatya Büyükşehir Kent Konseyi olarak her yıl düzenli olarak hatim programı düzenlendiklerini ifade eden Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Program neticesinde bugün burada hatim duamızı gerçekleştirerek şehitlerimizin ve programımıza katılan üyelerimizin vefat eden yakınlarının ruhlarına hediye etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Şehitlerin ruhuna 32 hatim indirildiğini ifade eden Bulut, “Rabbim bizleri duaları kabul olan kullarından eylesin. İnşallah hatimlerimiz şehitlerimizin ruhlarına ulaşır” dedi. Konuşmaların ardından hatim duası yapılarak, şehitlerin ruhuna dualar edildi. Program sonunda şehitlerin hayrına katılımcılara lokum ikram edildi.


Hatim programından duydukları memnuniyetini dile getiren Kadın Meclisi üyeleri ise, çok güzel bir program olduğunu, ilahiler okuyup dualar ettiklerini söylediler. Kadın Meclisi üyeleri programı düzenleyen Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne çok teşekkür etti.

İHA

Son Güncelleme: 07.05.2018 15:17
Anahtar Kelimeler:
Malatyaşehit AnmaKADIN MECLİSİKent KonseyiMmalatya Büyükşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldırım Annesini Kaybetti
Yıldırım Annesini Kaybetti
Tabipler Odasında Yeni Başkan Erol Karaaslan
Tabipler Odasında Yeni Başkan Erol Karaaslan
Efsane Başkan Unutulmadı
Efsane Başkan Unutulmadı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim