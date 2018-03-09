Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116921
ALTIN
162.242
DOLAR
3.8199
STERLİN
5.2694
EURO
4.7040

KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Malatyalı kadınlara karanfil dağıtan İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları, öldürülen kadın ve istismara uğrayan çocuklara dikkat çekti.

KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Malatyalı kadınlara karanfil dağıtan İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları, öldürülen kadın ve istismara uğrayan çocuklara dikkat çekti.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 11:46
KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Levent Ekinci, “Geçtiğimiz sene öldürülen 409 kadın yada istismara uğrayan 387 çocuk; bizler insan olan kadının insanoğlu olamadık bir türlü bundan sonra da olabilir miyiz,düşük ihtimal” dedi.

İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara karanfil dağıttı. İnönü Caddesi, Dörtyol Mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Levent Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak çok kolay olduğunu söyledi.

DÜŞÜK İHTİMAL

Öldürülen kadın ve istismara uğrayan çocukları hatırlatan Başkan Ekinci, “Fakat öldürülen, cinsel istismara uğrayan kadınlarımızı da hatırlamak gerekir. Anneme, eşime çiçek almak çok basit. Peki ya geçtiğimiz sene öldürülen 409 kadın yada istismara uğrayan 387 çocuk; bizler insan olan kadının insanoğlu olamadık bir türlü bundan sonra da olabilir miyiz,düşük ihtimal.Kadınlar Günü kutlu olsun ama biz de artık kendimize çeki düzen verelim. Çok klişe ama bu da son olsun diyorum” ifadelerini kullandı. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

İHA

Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiIstismar8 Mart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADINLARA KARANFİL DAĞITTI
KADINLARA KARANFİL DAĞITTI
''ÇOCUĞU DAHA FAZLA KORUYACAK ''
''ÇOCUĞU DAHA FAZLA KORUYACAK ''
BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL
BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim