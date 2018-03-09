KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Levent Ekinci, “Geçtiğimiz sene öldürülen 409 kadın yada istismara uğrayan 387 çocuk; bizler insan olan kadının insanoğlu olamadık bir türlü bundan sonra da olabilir miyiz,düşük ihtimal” dedi.

İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara karanfil dağıttı. İnönü Caddesi, Dörtyol Mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Levent Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak çok kolay olduğunu söyledi.

DÜŞÜK İHTİMAL

Öldürülen kadın ve istismara uğrayan çocukları hatırlatan Başkan Ekinci, “Fakat öldürülen, cinsel istismara uğrayan kadınlarımızı da hatırlamak gerekir. Anneme, eşime çiçek almak çok basit. Peki ya geçtiğimiz sene öldürülen 409 kadın yada istismara uğrayan 387 çocuk; bizler insan olan kadının insanoğlu olamadık bir türlü bundan sonra da olabilir miyiz,düşük ihtimal.Kadınlar Günü kutlu olsun ama biz de artık kendimize çeki düzen verelim. Çok klişe ama bu da son olsun diyorum” ifadelerini kullandı. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi