Vali Ali Kaban, Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Çiftçiler Tarımsal yeniliklerle buluşuyor projesi çerçevesinde, 2018 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kayısı Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği Kapya yetiştiriciliği projesinin eğitim programına katıldı.



Doğanşehir ilçesinde düzenlenen programa Vali Ali Kaban, İlçe Kaymakam Vekili Muhammet Şükrü Pekpak, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Altuntaş, protokol ve kadın çiftçiler katıldı.

Kapya biber yetiştiriciliği konusunda gönüllü 25 kadın çiftçinin katılım sağladığı eğitim, konu uzmanı İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Altuntaş tarafından verildi. Vali Kaban yaptığı konuşmada, “Bizim Anadolu geleneğinde ve Türklerin eski geleneklerinde kadının çok büyük ehemmiyet taşıdığı bir dönem varmış. O dönemde kadın bütün sistemin merkezinde yer alırdı. Bunu Ümit Hassan’ın eski ‘Türk Toplumu Üzerine İncelemeler’ kitabına bakarsanız görürsünüz. Ona Anahan’lık dönemi diyor. Aslında bu kadar merkezde olmaya gerek var mı. Mevcut durum içerisinde hanımefendiler hayatın içerisinde bir yerlerde görev alabilirler mi, evet bu artık günümüzde kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bir anlamda 21. yüzyıl artık kadının çağıdır. İşte burada bir taraftan da vilayetimizin hem bir avantajı hem de bir çıkmazı var. Diyoruz ki bizim dünyayı belirlediğiniz kayısımız var. Hakikatten kuru kayısı da çok yüksek oranlarda dünya tüketimini belirleyebiliyoruz. Bu aynı zamanda bir çıkmazı barındırıyor. Ürün çeşitlemesine gitmediğiniz sürece o üründe yaşanacak bir kriz bütün sistemi vurur. Kuralı budur. Onun için şu anda ilimiz çapında da kayısının alternatifi olabilecek sektörler üzerinde çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu kayısıyı bitirelim anlamına gelmiyor. Kayısı yine devam eder, hatta çok daha iyi yönetilirse bize çok daha büyük gelirler getirir, bu tip saygınlık ürünlerinin bir özelliğidir” diye konuştu. Program sonunda kadın çiftçilerin eğitim ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyerek, bir süre sohbet eden Vali Ali Kaban eğitime katılan kadın çiftçilere eğitim sonu katılım belgelerini verdi.