KADIN  ÇİFTÇİLER SERTİFİKALARINI BAKANIN ELİNDEN ALDI

Konak Mahallesinde “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yönetimi Elemanı Benim” projeleri kapsamında Meyve Ağaçlarında Budama, Meyve Ağaçlarında Gübreleme ve Sürü Yönetimi Elemanı Benim Kurslarını başarıyla tamamlayan toplam 44 kadın kursiyer belge almaya hak kazandı. Kursiyerler için düzenlenen sertifika dağıtım törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sertifika almaya hak kazanan bütün kursiyerleri tebrik ederek, kadınlar için yapılan her çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.



Kadınları eğitmenin bütün toplumu eğitmek olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "Bu nedenle kadınlar için yapılan her çalışmayı canı gönülden destekliyoruz. Baktığımız zaman hükümet olarak özellikle kadın istihdamını teşvik etmek adına kadın çalıştıran işverenlerimizin istihdam yükünün bir kısmını da karışlıyoruz" şeklinde konuştu.



AK Parti olarak insan odaklı ve insan merkezli ekonomi politika ile refahı, toplumun her kesimine adalet dağıtmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Tüfenkci, "Bir yandan gelir bölüşümü adaletini sağlarken bir yandan da ülkemize musallat olan terör örgütleriyle de bir bir mücadele ediyoruz. Ve Allah’a hamd olsun son günlerde elde ettiğimiz başarılarla da bunu taçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Ekonominin temelinin güven ve istikrar olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, "Biz iktidara geldiğimizde kamu yatırımlarını 3 kat artırdık ama özel sektöre de yatırım yaptık. Çünkü biz özel sektörün her anlamda yanındayız" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, kadın kursiyerlere sertifikalarını verdi.

