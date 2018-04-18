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Kadın Berber, Meslektaşlarına Taş Çıkarıyor

Erkek berberi Nuran Sarıgül, meslektaşlarını kıskandırıyor. Erkek saç kesiminin kendisi için bir sanat olduğunu dile getiren ve kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Sarıgül, “Neden erkekler kadın saçı yaparken abes karşılanmıyor da kadınlar erkek sektörüne girdiğinde bu kadar abes karşılanıyor?” diyerek cinsiyetçi yaklaşıma karşı olduğunu ifade etti.

Kadın Berber, Meslektaşlarına Taş Çıkarıyor

Erkek berberi Nuran Sarıgül, meslektaşlarını kıskandırıyor. Erkek saç kesiminin kendisi için bir sanat olduğunu dile getiren ve kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Sarıgül, “Neden erkekler kadın saçı yaparken abes karşılanmıyor da kadınlar erkek sektörüne girdiğinde bu kadar abes karşılanıyor?” diyerek cinsiyetçi yaklaşıma karşı olduğunu ifade etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:04
Kadın Berber, Meslektaşlarına Taş Çıkarıyor

Müşterek hayatın her alanında kadınları görmek artık mümkün. Kadın kamyon şoförü, kadın araba tamircisi, kadın futbolcu… Öyle bir kadın var ki, mesleğiyle hayrete düşürüyor. Kadın olmasına rağmen erkek berberi olan 53 yaşındaki Nuran Sarıgül, meslektaşlarına adeta taş çıkarıyor. Başta kadın olduğu için yadırgansa da tıraş olduktan sonra ondan vazgeçemeyen müşteriler, Nuran Hanım’ı adeta göklere çıkarıyor.

1982 yılından bu yana kadın kuaförlüğü yaptığını dile getiren ve 6-7-8-9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 2. Malatya Estetik ve Güzellik Festivalinde “Anadolu Ekip TrenddShow”a da katılacağını belirten Sarıgül, kendisinde erkek berberlik sevdasının bir projeyle başladığını söyledi.

ŞOVA FARKLI TARZLA GİRECEĞİM

“Erkek kesim bana göre bir sanat” diyen Sarıgül,“Ben o sanata neden yönlenmeyeyim? Ben de festivale değişik bir tarzla girmek istemem sürpriz bir karar oldu. Festivalde sahne şova 4 kişi çıkacağız. 3 erkek kesim bir de bayan topuz yapılacak. Bunlar da Türkiye’de derece yapan arkadaşlar. Ben 82 yılından bu yana kuaförlük yapıyorum. Neden kendi alanım dışına çıkmayayım diye düşündüm. Ben erkek saç kesimini çok yaptım. Hocalarım Mustafa Ekrem Abik, Selçuk Parlak ve Ramazan Toptaş. Hocalarım erkek saç kesiminde bana çok yardımcı oldular. Hocalarımın sayesinde bu yılki şova farklı bir tarzla gireceğim. İnşallah güzel olur” şeklinde konuştu.

AYRIMI SEVMİYORUM

Cinsiyetçi ayrımı sevmediğini belirten Sarıgül, “Neden erkekler bizim sektörümüze girip de bir kadın saçı yaparken abes karşılanmıyor da bir kadının erkek sektörüne girmesi bu kadar abes karşılanıyor? Bizim kadınlarda da marjinal kesimler yapan arkadaşlar var. Kadın arkadaşlar geliyor ve bir İtalyan kesim istiyor. Marjinal kesim istediği zaman siz kendinizi yetersiz hissediyorsanız kesim yapamıyorsunuz. Erkek berberine göndermek zorunda kalıyorsunuz. Ben bu sektörde açıkçası cinsiyetçi davranılmasından hoşnut değilim. Şimdiye kadar saç kesimi yaptığım erkeklerden hiç eleştiri almadım. Buraya gelen erkek müşterilerim işlemini yaptırıp gidecek. Farklı zihniyetle gelen bir müşterimin buraya gelmesine hiç gerek yok. 53 yaşındayım. Ben bu dünyaya sadece kimliğimin ve mezar taşımın üzerinde ismim yazılsın istemiyorum. Kalıcı olmak istiyoruz. İşimle, mesleğimle ön plana çıkmak istiyorum. Bundan dolayı da cinsiyetçi ayrımı sevmiyorum” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nuran SarıgülErkek Saç KesimiMalatya
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