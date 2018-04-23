Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
174.944
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7189
EURO
4.9845

Kabus Gibi Kaza!

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kabus Gibi Kaza!

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:06
Kabus Gibi Kaza!

Kaza, Malatya-Ankara karayolu MAŞTİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen MAŞTİ istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan 23 BM 947 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti.

Savrulan otomobil Aydın Altan idaresindeki 34 JY 722 plakalı otomobile sonra da Hacı Ahmet Apaydın yönetimindeki 44 DA 626 ve Ali Çetinkaya idaresindeki 34 TC 2414 plakalı otomobile çarptı.

OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADI

Kazada 23 BM 947 plakalı otomobilden yola fırlayan Emre Yılmaz (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Yarlılardan 21 yaşındaki Arif Faruk Tutal Turgut Özal Tıp Merkezine diğer yaralılar ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde nöbetçi savcının incelemesi sonrası hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırılırken acıhaberi alan gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

TRAFİK TEK ŞERİTTE DEVAM ETTİ

Kazanın meydana geldiği şeridi trafiğe kapatan polis ekipleri, yolun karşı tarafında kazayı izleyen araç sürücülerini ise beklememeleri konusunda uyardı. Kaza nedeniyle 2 saate yakın tek şeritten verilen trafik ise araçların kaldırılması sonucu normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgi incelemesi sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaEmre Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayatın içinden şiirler
Hayatın içinden şiirler
Malatya’da 16 Kişi Vefat Etti
Malatya’da 16 Kişi Vefat Etti
11. Uluslararası Kısa Film Festivali Yapılacak
11. Uluslararası Kısa Film Festivali Yapılacak

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim