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 Judoda il birinciliği heyecanı 

Erzurum’da Judo İl Birinciliği maçları heyecanı yaşandı. Dereceye giren sporculara madalya verildi. 

 Judoda il birinciliği heyecanı 

Erzurum’da Judo İl Birinciliği maçları heyecanı yaşandı. Dereceye giren sporculara madalya verildi. 

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 16:53
 Judoda il birinciliği heyecanı 

2 Binlik Buz Pateni Salonu’nda judo minderinde gerçekleşen seçmeleri büyük ilgi gördü. Kıran kırana geçen il seçmelerinde sporcular, il karmasına girmek için kıyasıya mücadele etti.
Miniklerde 26 kiloda M. Ali Bayrak, 30 kiloda H. Taha Yılmaz, 34 kiloda Ahmet Altınışık, 38 kiloda Arif Akçelik, 42 kiloda Emin Gökhan, 46 kiloda M. Emin Çolak, birinci oldu.
Yıldızlarda Yusuf Altınışık 34 kiloda, Akif Akçelik 38 kiloda, M. Talha Çolak 42 kiloda, Yusuf Akpınar 46 kiloda, Batuhan Erbatur Kaya 50 kiloda, Murat Coşkun 55 kiloda, Berat Kılıç 60 kiloda, Muhammet Güler +66 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan isimler oldu.
Gençlerde 55 kiloda Özgür Gezmiş, 60 kiloda Onur Taşçı, 66 kiloda Talha Karakaş, 73 kiloda H.Furkan Bilici ve 81 kiloda M. Göktuğ Gündaş birinciliği elde ettiler.
Kızlarda ise birincilik madalyasını sahibi 44 kiloda Ayşegül Şenaydın, 48 kiloda S. Seher Ağbaba ve 63 kiloda Nurşah Balıklı oldu.


Dereceye giren sporcuların madalyalarını Palandöken Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz, İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörlerinden Nurullah Diyarbakır, Antrenör Erdoğan Dönmez ile milli judocular Ertuğrul Dönmez ile Furkan Bayındır verdi.


Erzurum Judo İl Temsilcisi Nurullah Diyarbakır, “İl seçmelerinde yapılan maçlardan büyük keyif aldık . Sporcularımız büyükler süper liginde yarışan ağabeylerinin yerini doldurmak için daha çok çalışmalılar” dedi.
Diyarbakır, judo müsabakalarında miniklerde başarılı olan sporcuların Gümüşhane’de, yıldızlarda derece elde eden judocuların Giresun’da, Gençler madalya kazanın sporcularında Malatya’da yapılacak olan Grup maçlarında Erzurum’u temsil edeceklerini ifade etti.

İHA

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