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JANDARMADAN OPERASYON

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 16-23 Ocak tarihleri arasında toplamda 24 bin 757 kişinin sorgulamasının yapıldığı, sorgulama neticesinde 38 aranan şahsın ise yakalandığı bildirildi.

JANDARMADAN OPERASYON

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 16-23 Ocak tarihleri arasında toplamda 24 bin 757 kişinin sorgulamasının yapıldığı, sorgulama neticesinde 38 aranan şahsın ise yakalandığı bildirildi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 11:18
JANDARMADAN OPERASYON

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde meydana gelen kaçakçılık olaylarında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, 5 gram kubar ebrar maddesi ele geçirildiği ve olayla ilgili bir şüpheli şahsın ifadesinin alınmasının ardından müteakip serbest bırakıldığı ifade edildi.

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde ise 22-23 Aralık 2017 tarihinde Akçadağ ilçesi Keller Mahallesi Cılbaklar Mezrasında 3 evin kundaklanarak yakılması olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde olay şüphelisi oldukları tespit edilen bir şüpheli şahıs 13 Ocak 2018 tarihinde, 2 şüpheli şahıs ise 18 Ocak 2018 tarihinde yakalanarak sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

24 BİN 757 KİŞİYE SORGU

Toplamda 24 bin 757 kişinin sorgulamasının yapıldığını açıklayan İl Jandarma Komutanlığı, sorgulama neticesinde 38 aranan şahsın ise yakalandığını ifade etti.

Trafik timleri tarafından da 16-23 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 6 bin 425 aracın kontrol edildiği, trafik kurallarına uymayan 136 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 73 aracında trafikten men edildiği bunların yanı sıra 46 okul servis aracı ve 84 işçi servis aracının da kontrol edildiği bildirildi.(Bülten)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaJandarma24 Bin Kişi Sorgulandı
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